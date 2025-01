Edeka und Netto ziehen die Reißleine – jetzt droht der Super-Gau

Einkaufen im Supermarkt geht hierzulande schon oft über das simple Bezahlen für Lebensmittel hinaus. Egal ob bei Edeka, Netto oder anderen Einzelhändlern – Kunden sind es seit Jahren gewohnt, durch diverse Treue- oder Sammelprogramme bei jedem Einkauf automatisch Geld zu sparen.

Die bekannteste Möglichkeit dafür ist wohl Payback. Doch auch die Deutschlandcard funktioniert schon seit einigen Jahren nach dem gleichen System. Mit dem Ausstieg von Edeka und Netto aus dem Programm könnte das allerdings bald ganz Geschichte sein.

Edeka und Netto steigen aus Punkteprogramm aus

Kunden bei Edeka und Netto konnten mit dem Besitz einer Deutschlandcard bei jedem Einkauf bares Geld sparen – das ist nun aber ab dem 31. Dezember 2024 endgültig vorbei. Sowohl der Supermarkt als auch der Discounter steigen aus dem Programm aus. Zumindest für Edeka-Kunden wartet mit der neuen Kooperation mit Payback immerhin schon ein würdiger Ersatz. Die Zukunft der Deutschlandcard sieht dagegen nicht ganz so rosig aus, berichtet die „Lebensmittelzeitung“.

So scheint es bisher keine nennenswerten Nachfolger für Edeka und Netto zu geben, zudem wird die Deutschlandcard ab dem neuen Jahr nur noch in digitaler Form erhältlich sein – und damit nicht für alle Kunden nutzbar.

Edeka und Netto: „Multipartnerprogramm ist am Ende“

Fakt ist: „Die Unternehmensspitze steht stark unter Druck“, erklärt ein Insider die Situation der Deutschlandcard, die zur Arvato-Group von Bertelsmann gehört. Ein weiterer Insider wird noch drastischer, offenbart: „Das eigentliche Multipartnerprogramm ist am Ende.“ Er geht davon aus, dass die verbliebenen stationären Partner ihre Verträge auslaufen lassen oder kündigen werden.

„Das Team der Deutschlandcard arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einer grundlegenden strategischen Neuausrichtung des bestehenden Geschäftsmodells“, gibt das Unternehmen selbst dazu gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ an. Es bleibt also spannend – auch für Supermarkt-Kunden.