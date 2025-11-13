Nach Monaten erhalten Kunden von Edeka und Netto die Nachricht – es geht ums Bonusprogramm

Sparkassen-Kunden können ab sofort beim Einkaufen ganz bequem Payback-Punkte sammeln – und das ohne zusätzliche Karte. Die Sparkasse hat ihre Kooperation mit dem Bonusprogramm deutlich ausgeweitet. Nun sind Punkte auch bei großen Partnern wie Edeka und Netto, Marktkauf oder Trinkgut möglich, sobald Kunden eine Zahlung mit ihrer verknüpften Debitkarte durchführen.

Bereits im Juli 2025 startete das Programm mit regionalen Partnern wie Bäckereien, Restaurants und Friseuren in ganz Deutschland. Jetzt wird die Lösung großflächig ausgerollt. Kunden müssen ihre Sparkassen-Card lediglich einmalig mit dem Payback-Konto verknüpfen, was besonders einfach über das Online-Banking oder die Sparkassen-App funktioniert.

Edeka und Netto machen Einkaufen interessanter

Für Kunden bedeutet das: Beim Einkaufen etwa bei Edeka und Netto reicht die Sparkassen-Karte allein aus. Punkte werden automatisch gutgeschrieben – ohne vorheriges Vorzeigen einer Payback-Karte. „Einfach bezahlen und zeitgleich Punkte sammeln – das macht den Einkauf im Edeka-Verbund noch attraktiver“, erklärt Edeka-Vorstand Markus Mosa zu der Neuerung.

Neben Edeka kehrt Galeria seit Oktober zum Payback-Programm zurück. Kunden profitieren dort nun wieder von Punkten bei Einkäufen in Filialen und im Online-Shop. Payback-Chef Bernhard Brugger kündigte zudem weitere große Partner an. Damit soll das Bonusprogramm, das bereits 35 Millionen aktive Nutzer hat, weiter wachsen.

Edeka und Netto jetzt zentrale Partner

Die Sparkassen gelten mit ihren 36 Millionen Privatgirokonten als stärkste Finanzgruppe Europas. Allein die Sparkassen-Card wird jedes Jahr bei über 4,2 Milliarden Transaktionen eingesetzt – das entspricht 54 Prozent aller Girocard-Zahlungen in Deutschland. Die Sparkasse erweitert durch die Zusammenarbeit mit Edeka und Netto ihren Service.

Vorsicht ist jedoch geboten: Kürzlich machten wieder betrügerische Mails im Namen der Sparkasse die Runde. Kunden sollten hier wachsam sein. Die Verbraucherzentrale rät, solche Nachrichten zu ignorieren und keinesfalls sensiblen Daten preiszugeben. Trotz solcher Risiken macht die neue Funktion das Einkaufen deutlich entspannter und lässt Punktejäger jubeln!