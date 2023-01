Edeka-Mitarbeiterin macht Großeinkauf im Markt – und gerät sofort unter Verdacht

Um den regelmäßigen Einkauf von Lebensmitteln kommt man nicht drumherum – es sei denn, der Kühlschrank bleibt leer. Doch ob sich das Marktpersonal wohl merkt, welche Artikel man in seinen Einkaufswagen packt? Einer Edeka-Mitarbeiterin dürften bei diesem Gedanken jedenfalls keine guten Erinnerungen hochkommen: Nach einem Großeinkauf wurde sie von ihren Kollegen schräg bemustert und geradezu verdächtigt!

Auf der Twitter teilte die Edeka-Angestellte einen Schnappschuss, der einen Teil ihres Einkaufs zeigt: eine XXL-Ausbeute an Süßigkeiten. Und mit genau dieser riesigen Menge an ungesunden Snacks sorgte die Frau offenbar für mächtig Aufsehen an der Kasse – besonders beim Team um sie herum. „Ich befürchte, dass ich mit jedem Mal, das ich meiner Kollegin an der Kasse erklärt habe, dass das nicht alles nur für mich sei, unglaubwürdiger wurde“, teilte sie auf der Plattform mit.

Edeka-Mitarbeiterin falsch verdächtigt

Doch auch die Twitter-Community zeigte sich eher skeptisch. Ein paar User vermuteten sogar, die Frau habe mit dem Naschkram eine Art Bestechung vor. Eines kann die Edeka-Mitarbeiterin aber ein für alle mal klarstellen: „Ich schwöre, das ist nicht alles nur für mich!“ Im Gegenteil: Die Süßigkeiten rund um Schokobonbons, Kekse und Co. sind für einen ganz besonderen Anlass zum Verzehr eingeplant.

„Snackbar für meine Hochzeit, damit ich da nicht spontan in den Unterzucker falle“, löste die Edeka-Angestellte anschließend das Rätsel um all die Naschereien. Sie habe eben nur schon mal alles im Voraus erledigt haben wollen, um sich dann im kommenden Mai nur noch auf ihr Jawort konzentrieren zu können.

Edeka-Angestellte hat konkreten Plan

Bis dahin flatterten der werdenden Braut jetzt aber sogar noch weitere Angebote ins Haus. So bot ein Nutzer der Edeka-Mitarbeiterin nämlich an, als „Security“ bis zur Hochzeit auf ihren Snack-Einkauf aufzupassen. Doch die Frau lehnte dankend ab: „Nein das wird sicher verwahrt, sodass keiner mal schnell ran kommt und es keiner spontanen Fressattacke zum Opfer fallen kann!“

Klingt nach einem ausgetüftelten Plan, bei dem so schnell nichts mehr schiefgehen kann. Und auch die falschen Vermutungen der Edeka-Kollegen dürften spätestens nach dem Twitter-Post aus dem Weg geräumt worden sein.