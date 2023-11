Edeka: Nächste Hamster-Käufe? Kunden wegen leeren Regalen bei beliebten Produkten irritiert

Erleben die Kunden bei Edeka derzeit etwa schon wieder Hamster-Käufe? Schließlich gibt’s in einigen Filialen der Supermarkt-Kette aktuell Lücken in ganz bestimmten Regalen. Wie konnte es dazu kommen?

Nur ungern denken wir an das Jahr 2020 zurück. Das Coronavirus hatte damals die gesamte Welt auf den Kopf gestellt. Auch in Supermärkten wie Edeka brach damals das große Chaos aus. Denn aus Angst vor noch schärferen Lockdowns hatten viele Menschen sich damals im extrem großen Stil mit Produkten wie Nudeln, Mehl oder Toilettenpapier eingedeckt.

Edeka-Kunden vor leeren Regalen

Die Folge waren leere Regale und viele frustrierte Kunden. Kleinere Regallücken finden die Kunden nun erneut in manchen Filialen von Edeka – und zwar bei den Spirituosen. Ob Rum von Havana Club, Kokoslikör von Malibu oder Aperitif von Lillet – auf viele beliebte Getränke müssen die Edeka-Kunden derzeit verzichten.

Die Knappheit dieser Spirituosen in der Vorweihnachtszeit erinnert ein wenig an eine ähnliche Situation im Jahre 2020. Damals hatten viele Supermarkt-Kunden sich mit Glühwein, Apfelpunsch oder den einzelnen Zutaten für derlei Getränke eingedeckt. Der Grund: Wegen Covid-19 wurden damals alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Und so wollten die Menschen zumindest in ihren eigenen vier Wänden ein wenig Weihnachtsmarkt-Feeling erzeugen.

Wieder Hamster-Käufe bei Edeka?

Bemerken wir etwa derzeit die nächsten vorweihnachtlichen Hamster-Käufe bei Edeka? Keineswegs! Die Lücken in den Regalen mancher Filiale haben derzeit einen anderen Grund. Mal wieder spielt dabei ein Preiskampf zwischen Einzelhandel und Hersteller eine Rolle.

Der Spirituosen-Riese Pernod Ricard hat im Preisstreit mit Edeka nun einen Lieferstopp verhängt, berichtet der „Focus“. Daher gehen Filialen der Supermarkt-Kette derzeit bei folgenden Getränken vorerst leer aus:

Ballantine’s

Becherovka

Havana Club

Lillet

Malfy

Malibu

Ramazzotti

Immerhin: Dem Bericht zufolge seien die besonders beliebten Marken Absolut Wodka, Chivas (Whisky) und Monkey 47 (Gin) nicht betroffen. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang weder von Edeka noch vom Hersteller.