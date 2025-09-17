Edeka macht es schon wieder – Lidl, Rewe & Co. sind machtlos

Das EHI Retail Institute hat ein neues Ranking der größten Einzelhändler in Deutschland veröffentlicht – und wenig überraschend steht Edeka ganz oben. Mit einem satten Nettoumsatz von 42,31 Milliarden Euro sichert sich der Lebensmittelriese den Spitzenplatz.

Platz 2 geht an Lidl (30,4 Milliarden Euro), den dritten Platz schnappt sich Rewe (28,3 Milliarden Euro). Aldi Nord und Aldi Süd werden als eigenständige Unternehmen gelistet, daher landet auch nur Aldi Süd in der Top 5.

Edeka: Die Nummer eins im Supermarktregal

Edeka zeigt auch intern starke Zahlen: Die Regionalgesellschaft Minden-Hannover steuert beeindruckende 11,2 Milliarden Euro zum Gesamtumsatz bei. Dahinter folgen Edeka Südwest mit 10,2 Milliarden Euro und Edeka Rhein-Ruhr mit 5,7 Milliarden Euro. Damit sichern sich die Regionen die Top-Plätze innerhalb des Unternehmens, wie „Lebensmittelpraxis.de“ berichtet.

Der Blick auf den Gesamtumsatz des stationären Einzelhandels in Deutschland zeigt: Von den 370 Milliarden Euro Gesamterlös gehen satte 63,3 Prozent auf das Konto des Lebensmitteleinzelhandels. DIY-Märkte und Einrichtungshandel schaffen es gemeinsam auf 12,3 Prozent, während Geschäfte für Körper und Gesundheit 6,9 Prozent beisteuern.

Edeka punktet auch mit Filialdichte

Mit 36.514 Verkaufsstellen ist der Lebensmitteleinzelhandel, angeführt von Marktgrößen wie Edeka, klarer Spitzenreiter. Branchen wie Mode (9.309 Filialen) und DIY (4.011 Filialen) haben hier keine Chance aufzuschließen. Edekas flächendeckende Präsenz macht den Händler zu einer treibenden Kraft im deutschen Einzelhandel und zeigt, wie wichtig Supermärkte bleiben.

Unterm Strich hält Edeka nicht nur beim Umsatz die Pole Position, sondern auch bei der Anzahl der Verkaufsstellen. Das zeigt einmal mehr, wie essenziell der Lebensmitteleinzelhandel für den stationären Handel in Deutschland ist. Edeka bleibt unangefochten der Platzhirsch der Branche.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.