Edeka, Lidl und Co.: Stehen Kunden bald vor leeren Regalen? Hier könnte es knapp werden

Nicht schon wieder das Öl! Anfang 2022, wir erinnern uns: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs wurde plötzlich das Sonnenblumenöl knapp. In zahlreichen Geschäften von Edeka, Lidl und Co. war es ausverkauft. Wenn es noch Exemplare gab, dann für hohe Preise. Und jetzt könnte das nächste Öl knapp werden.

Ob zum Kochen, Backen, oder als Dressing im Salat: Olivenöl ist vielseitig einsetzbar und kaum aus der Küche wegzudenken. Doch Bertolli-Manager Tomislav Bucic schlägt jetzt Alarm. Wird nun etwa auch noch das Olivenöl in den Regalen von Edeka, Lidl und Co. knapp?

Schlechte Ernte lässt Preise steigen

Der Klimawandel führt bei Oliven aktuell zu einer schlechten Ernte und somit zur Verknappung. „Der Handel schließt die Kontrakte meist zum Jahresanfang zur Erntezeit ab. Bislang sind die Preise im Regal binnen einem Jahr um 21 Prozent gestiegen, die Rohware kostet aber 50 Prozent mehr. Die Verbraucherpreise werden also wahrscheinlich noch steigen“, prophezeit Bucic im Interview mit dem „Spiegel“.

Für eine gute Ernte müsse es am Anfang eines Jahres viel regnen, damit sich die Blüten entwickeln können. „Wir waren im April vor Ort, da war es so trocken, ich konnte die Blüten von den Bäumen pusten. Inzwischen hat es geregnet, aber zu viel auf einmal. Es kann aber alles noch besser werden“, erklärt der Manager.

Kleineres Sortiment in den Regalen

Doch aktuell macht sich Bucic vor allem Sorgen um die Qualität des Olivenöls, welches in den kommenden Monaten im Regal landet. „Schon jetzt gibt es beim Olivenöl mehr Lücken in den Supermarktregalen als noch vor drei Monaten. Und diese Lücken werden im Spätsommer und Herbst noch größer werden. Wir haben uns für diese Zeit deshalb Öle aus Südamerika gesichert, da wird gerade frisch geerntet“, sagt er gegenüber dem „Spiegel“. Der 51-Jährige prophezeit eine zeitweise Verkleinerung des Olivenöl-Sortiments in den Regalen der Supermärkte und Discounter.

Doch es gibt auch Hoffnung: Wenn die nächste Ernte wieder besser wird, dann dürfen wir wieder mit mehr Olivenöl in den Regalen rechnen.