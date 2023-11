Edeka-Kunde schäumt bei Blick auf Produkt-Regal vor Wut – „Ihr habt sie doch nicht mehr alle!“

Da platzte diesem Edeka-Kunden aber gewaltig die Hutschnur! Der Mann war in dem Supermarkt auf Einkaufstour – dann machte er eine Entdeckung, die ihn vor Wut schäumen ließ. Beim Blick auf ein Produkt-Regal fiel er komplett vom Glauben ab.

Sie bestimmen seit Monaten die Schlagzeilen: Horrende Lebensmittelpreise, die ins unermessliche gestiegen sind und auch teilweise weiterhin steigen. Gefühlt ist alles teurer geworden. So berichteten wir in jüngster Vergangenheit bereits zum Beispiel über die heftigen Preise beim Blumenkohl.

Alles ist teurer geworden – nicht nur bei Edeka

Doch nicht nur der Blumenkohl-Preis ging rapide nach oben. Ebenfalls groß in den Schlagzeilen waren die Horror-Preise bei Tomaten und Gurken. Da darf man sich gut und gerne fragen: Wer soll das eigentlich noch alles bezahlen? Diese Frage stellte sich wohl auch dieser Edeka-Kunde beim Blick in das Gemüse-Regal.

Der Anblick machte ihn sauer – extrem sauer. Sogar so sauer, dass er seinen Unmut auf der Social-Media-Plattform „X“ (vormals „Twitter“) unbedingt herauslassen wollte. In dem sozialen Netzwerk teilte er ein Foto eines Lebkuchen-Regals.

Lebkuchen-Preis bringt Social-Media-Nutzer zum Platzen

So weit, so gut. Mittlerweile ist immerhin Mitte November. Die ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland haben bereits ihre Pforten geöffnet, das milde Spätsommer-Wetter wurde längst vom Nassgrau-Wetter verdrängt. Doch dem Mann ging es nicht darum, dass Lebkuchen um diese Jahreszeit bereits in den Supermarkt-Regalen liegen. Nein! Ihm ging es einzig und alleine um den Preis.

Denn dem Preisschild direkt unter dem Regal ist zu entnehmen, dass die 300-Gramm-Packung Lebkuchen bei einem Preis von 7,89 Euro liegt – zu viel, wie der Mann befand. „Ihr habt sie doch nicht mehr alle“, schrieb der „X“-User zu seinem Supermarkt-Schnappschuss. Zusätzlich versah er seinen Beitrag mit den Hashtags „Edeka“ und „Wucher“. Bleibt nur zu hoffen, dass er die Weihnachtszeit trotzdem genießen kann.