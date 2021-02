Edeka-Lacher: Ausgerechnet ER entdeckt einen Fehler im Supermarkt – die Reaktionen sind eindeutig

Es gibt zahlreiche Gemüsesorten, die regional in Deutschland angebaut werden. Da erwischt sich der ein oder andere von uns bestimmt auch mal dabei etwas in der Hand zu halten, was man schlichtweg nicht kennt. Für viele ist der Konsum von Pastinake, Mairübe, Mangold, Schwarzer Rettich oder Zuckerhut auch einfach fremd. Trotz allem sind die meisten von ihnen in den Supermärkten Deutschlands wie bei Edeka erhältlich.

Wegen der Unkenntnis sollte man sich aber keineswegs schämen. Man kann ja auch nicht alles wissen. Allerdings deutet ein Bild gerade daraufhin, dass sich nicht mal der Lebensmittelexperte Edeka so sicher bei seinem Gemüse ist.

Edeka: Wurde eine neue Art der Zucchini entdeckt?

Martin Rütter, deutscher Hundetrainer und Buchautor, erledigt einen ganz normalen Einkauf im Supermarkt, doch dann fällt ihm plötzlich etwas auf. Obwohl er vor dem Kohlrabi steht, wird diese als Zucchini verkauft. Handelt es sich etwa um eine spezielle Art des Sommerkürbis? Der Hunde-Profi postet jedenfalls ein Bild von dieser Irreführung und schreibt auf Instagram:

„Wie sich Gemüse verändert hat. Ich könnte schwören in meiner Kindheit sahen Zucchini noch anders aus.“

Das unterhält natürlich viele Fans des Hunde-Profis. Sie hinterlassen einige Kommentare und manche kritisieren auch das vermeintlich fehlende Fachwissen des Lebensmittelhändlers. Eine Frau schreibt beispielsweise: „Peinlich, wenn ein Lebensmittelgeschäft nicht mal Kohlrabi von Zucchini unterscheiden kann.“

Der Obst- und Gemüsebereich bei Edeka ist ziemlich vielfältig. Foto: imago images/Eibner

Edeka: Kunden machen Witze über die Verwechslung

Dass das Schild jedoch mal deplatziert wird oder unter Umständen verrutscht, kann auch dem besten Lebensmittelhändler passieren. Viele sehen es locker und machen sich einen Spaß aus der ganzen Sache.

„Herr Rütter, das sind doch keine Zucchini, das sind Auberginen.“

„Ist das nicht Rosmarin?“

„Gab es in deiner Kindheit überhaupt schon Zucchini?“

„Kohlrabi ist das neue Zucchini“

Getreu dem Motto „Spaß muss auch mal sein“ gibt es wahrlich schlimmere Verwechslungen. (pag)