Edeka: Kundin will Obst kaufen – doch als sie genauer hinschaut, wird sie enttäuscht

Eigentlich wollte eine Frau Obst bei ihrem Edeka-Markt vor Ort kaufen. Denn dort soll es etwas ganz Bestimmtes geben.

In der Werbung von Edeka habe sie „Obst aus Spanien“ gesehen, berichtet die Frau auf der Facebook-Seite des Supermarktes. Doch als die Kundin im Laden ankommt, wird sie bitter enttäuscht.

Edeka: Ärger wegen des Obstes

„Blöd, wenn im Laden das Obst dann aus der DomRep kommt“, schreibt die Frau. Dabei hätte diese Verwechslung für sie böse enden können: „Leider für Allergiker nicht machbar. Mal drüber nachdenken.“

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Der Name Edeka ist eine Abkürzung für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin“

Edeka hat 381.000 Mitarbeiter (Stand 2019)

Im Jahr 2019 betrug der Umsatz von Edeka 55,7 Milliarden Euro

Ein allergischer Schock durch Obst aus einem anderen Land? Das klingt ungewöhnlich und wirft Fragen auf. „Was für eine Allergie hat man, wenn es einen Unterschied macht, ob Obst aus Spanien und Obst aus der Dom Rep?“, will eine Frau wissen.

Gefährliche Unterschiede bei Obst aus einem anderen Land? Das sagt eine Edeka-Kundin. Foto: imago images/Imaginechina-Tuchong

Edeka-Obst wirft Fragen auf

Eine andere Facebook-Nutzerin antwortet: „Das ist eine gute Frage. Unterschied zwischen bio und konventionell verstehe ich ja, aber Spanien und Dom Rep?“

Und ein Mann vermutet: „Spanien ist EU, DomRep nicht, dementsprechend können dort andere Gifte eingesetzt werden.“ Aufgelöst wird der Sachverhalt von der verärgerten Kundin nicht.

Edeka-Kundin stört sich auch DARAN

Doch es gibt noch etwas, das sie stört. „Warum ist Montag morgens um 8 Uhr nur vergammeltes Obst zu bekommen? Das war heut echt ekelhaft“, schreibt die Frau in ihrem Beitrag. Das will auch Edeka so nicht stehen lassen.

Die Antwort des Unternehmens: „Hallo Michi, wie ärgerlich. Das leiten wir an den Kundenservice vor Ort weiter.“ Die Kundin wird gebeten, die Adresse des Marktes, ihre E-Mail Adresse sowie ihre Telefonnummer per privater Nachricht zu schicken. So soll sie dann eine Antwort der Kollegen erhalten.

Bleibt zu hoffen, dass sich der Sachverhalt aufklärt... (mk)