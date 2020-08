Edeka: Kundin wird bei Einkauf gestoppt! „Da fehlt mir jegliches Verständnis“

Die Corona-Krise beeinflusst auch das Einkaufen in Supermärkten sehr stark. Auch hier gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht. Was passiert wenn man sich an diese oder andere Regeln des jeweiligen Supermarktes nicht hält, musst eine Edeka-Kundin am eigenen Leib erfahren.

Sie wollte in einer Edeka-Filiale nur schnell einkaufen, wurde dann allerdings gestoppt.

Edeka: Kundin wird beim Einkaufen gestoppt

Die Frau wollte nur kurz einen kleinen Einkauf erledigen und hatte sich dafür einen Edeka-Supermarkt ausgesucht.

Nach dem Betreten der Filiale wurde sie von einer Kassiererin angesprochen. Der Grund dafür war, dass die Kundin keinen Einkaufswagen bei sich hatte. In dieser Edeka-Filiale bestünde allerdings eine Einkausfwagenpflicht. Heißt also, dass ein Einkaufen ohne Einkaufswagen nicht gestattet ist.

Edeka-Kundin fehlt jegliches Verständnis

Da die Kundin nur ein einzelnes Produkt einkaufen wollte, konnte sie die Anweisung nicht nachvollziehen und machte ihrem Ärger auf der Facebook-Seite von Edeka Luft: „Ich versuche wirklich die Regeln einzuhalten, aber da fehlt mir jegliches Verständnis und auch die Verhältnismäßigkeit.“

Ihren Ärger konnten andere Facebook-Nutzer allerdings nicht nachvollziehen. „Wenn die Filialleitung das so will dann ist das so!“ schrieb eine Userin. Eine Andere konnte das Problem der Kundin mit der Einkaufswagenpflicht ebenfalls nicht verstehen: „Was ist so schwer einen Einkaufswagen zu nehmen?“

DAS sagt Edeka

Auf die Nachfrage dieser Redaktion erklärte Edeka, dass es keine bundesweite oder NRW-weite Vorgehensweise im Bezug auf die Einkaufswagenpflicht gebe, da man sich „bei der Umsetzung der Aufforderungen und Anweisungen der örtlichen Behörden“ richte.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung von NRW sehe vor, dass ein Kunde pro sieben Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen sei. Die Edeka-Marktbetreiber würden diese „Vorgabe unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten – vor Ort eigenständig“ umsetzen.

Dementsprechend kann es sein, dass in manchen Edeka-Märkten eine Einkaufswagenpflicht gilt und in anderen Filialen eine andere Methode genutzt wird, um die behördlichen Vorgaben einzuhalten.

