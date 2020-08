Edeka: Kundin will im Supermarkt einkaufen – und wird gestoppt! „Da fehlt mir jegliches Verständnis“

Die Corona-Krise beeinflusst den Alltag fast überall. Wer die Maskenpflicht nicht beachtet, darf den Supermarkt nicht betreten. Eine Edeka-Kundin musste das am eigenen Leib erfahren.

Sie wollte in einer Edeka-Filiale einkaufen, wurde dann allerdings gestoppt.

Die Frau wollte nur kurz einen kleinen Einkauf erledigen und hatte sich dafür einen Edeka-Supermarkt ausgesucht.

Nach dem Betreten der Filiale wurde sie von einer Kassiererin angesprochen. Der Grund dafür war, dass die Kundin keinen Einkaufswagen bei sich hatte. In dieser Edeka-Filiale bestünde allerdings eine Einkausfwagenpflicht. Heißt also, dass ein Einkaufen ohne Einkaufswagen nicht gestattet ist.

Edeka-Kundin: „Da fehlt mir jegliches Verständnis“

Da die Kundin nur ein einzelnes Produkt einkaufen wollte, konnte sie die Anweisung nicht nachvollziehen und machte ihrem Ärger auf der Facebook-Seite von Edeka Luft: „Ich versuche wirklich die Regeln einzuhalten, aber da fehlt mir jegliches Verständnis und auch die Verhältnismäßigkeit.“

Ihren Ärger konnten andere Facebook-Nutzer allerdings nicht nachvollziehen. „Wenn die Filialleitung das so will dann ist das so!“ schrieb eine Userin. Eine Andere konnte das Problem der Kundin mit der Einkaufswagenpflicht ebenfalls nicht verstehen: „Was ist so schwer einen Einkaufswagen zu nehmen?“

DAS sagt Edeka zu dem Vorfall

Auf die Nachfrage dieser Redaktion erklärte Edeka, dass es keine bundesweite oder NRW-weite Vorgehensweise im Bezug auf die Einkaufswagenpflicht gebe, da man sich „bei der Umsetzung der Aufforderungen und Anweisungen der örtlichen Behörden“ richte.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung von NRW sehe vor, dass ein Kunde pro sieben Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen sei. Die Edeka-Marktbetreiber würden diese „Vorgabe unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten – vor Ort eigenständig“ umsetzen.

Dementsprechend kann es sein, dass in manchen Edeka-Märkten eine Einkaufswagenpflicht gilt und in anderen Filialen eine andere Methode genutzt wird, um die behördlichen Vorgaben einzuhalten. (gb)