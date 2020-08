Edeka-Kundin sieht Werbung und ist schockiert: „Lebensgefährlich“ – doch am Ende kommt raus ...

Man sollte nicht alles glauben, was in der TV-Werbung läuft – und vor allem nicht das nachmachen, was man in der Edeka-Werbung sieht.

Die zeigt nämlich eine gefährliche Tätigkeit, die Edeka eigentlich so nicht bewerben sollte.

Edeka-Werbung zeigt Indoor-Grillen

In der Edeka-Werbung „Achtung, heiß!“ wird das Grillen während der Corona-Krise thematisiert. So werden zwei Männer gezeigt, die auf ihrem Balkon grillen, weil es aktuell im Park nicht möglich ist.

Anschließend wird es in dem Werbe-Clip richtig brenzelig: Eine Gruppe junger Menschen sitzt mitten in einem Zimmer vor einem qualmenden Grill.

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Der Name Edeka ist eine Abkürzung für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin“

Edeka hat 381.000 Mitarbeiter (Stand 2019)

Im Jahr 2019 betrug der Umsatz von Edeka 55,7 Milliarden Euro

Genau diese Szene sorgt bei den Kunden für Ärger, auf Facebook häufen sich kritische Kommentare gegenüber dem Lebensmittelkonzern.

So reagiert Edeka auf die Kritik

„Liebes EDEKA-Team, meiner Meinung nach ist es grob fahrlässig, zu zeigen, wie in einem offensichtlich geschlossenen Raum gegrillt wird! So etwas ist lebensgefährlich und wie man den Medien entnehmen kann, gibt es immer noch genug Menschen, die sich dieser Gefahr nicht bewusst sind. Sie befeuern dieses Unwissen und animieren mit ihrem Werbespot zur Nachmache“, kommentiert zum Beispiel eine Nutzerin.

Auch ein Feuerwehr-Kommandant schaltet sich ein: „Also ernsthaft, ihr solltet diese Werbung sofort rausnehmen! Leute die in der Wohnung grillen?! Egal mit was da gegrillt wird, es bringt die Leute, die es nicht besser wissen, auf dumme Ideen, die sie das Leben kosten könnte! Wäre nicht das erste Mal!“

Edeka rechtfertigt sich auf DER WESTEN-Anfrage, dass es sich um den benutzten Grill im Spot um einen Indoor-Grill für geschlossene Räume handele, der „unter Aufsicht unbedenklich“ sei.

Aber: „Wir möchten an dieser deutlich machen, dass in unserem Spot nicht der Eindruck entstehen sollte, dass grillen in geschlossenen Räumen unbedenklich ist: Kohlegrills sollten hierfür keinesfalls genutzt werden, da Hitze und Rauchentwicklung gefährlich werden könnten.“

Edeka wolle mit dem TV-Spot zeigen, dass trotz der Corona-Einschränkungen Grill-Genuss in den eigenen vier Wänden möglich sei – wenn eben auch nur mit entsprechendem Equipment. (kv)