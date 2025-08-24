Edeka schiebt Kunden bei Butter den Riegel vor – „Pro Kunde nur vier Stück!“

Die steigenden Kosten im Supermarkt gehen nicht unbemerkt an den Kunden vorbei. Viele Einkäufer sind mittlerweile dazu übergegangen, gezielt nach Angeboten bei Edeka, Rewe und Co. zu suchen und davon gleich mehr Vorräte zu kaufen, um der Inflation wenigstens etwas entgegenzuwirken. Ist damit bald Schluss?

In einer Edeka-Filiale entdeckte ein Kunde eine ungewöhnliche Regel. „Pro Kunde nur 4 Stück!!!“, heißt es vor dem Butter-Regal.

Butter-Limit bei Edeka?

In einem Reddit-Beitrag macht ein Edeka-Kunde auf die Regel aufmerksam. An der Glasscheibe des Butter-Regals hängt ein Zettel mit der Aufschrift „Achtung. Die Butter aus der Werbung!! Pro Kunde nur 4 Stück!!!“. Welche Butter genau gemeint ist, wird nicht spezifiziert. „Keine Ahnung, welche Butter in der Werbung war“, kommentiert auch der Ersteller des Beitrags. Allerdings könnte es sich um die „Landliebe Butter streichzart“ handeln, die derzeit für 2,22 Euro anstatt der üblichen 3,59 Euro für 250 Gramm angeboten wird. Kunden sparen hier aktuell 38 Prozent!

Der genaue Hintergrund der Regel ist nicht bekannt. Anzunehmen ist allerdings, dass Kunden sich gleich zahlreiche reduzierten Produkte eingepackt haben und nichts mehr für die übrigen Einkäufer zurückgelassen haben. Mit dem Butter-Limit verhindert Edeka jedenfalls Hamster-Käufer.

„Kaum etwas zu befürchten“

Die Reddit-User sehen die Regel scheinbar gelassen. „Unlaminiert und ohne Unterschrift habe ich wohl kaum etwas zu befürchten“, findet der Ersteller des Beitrags. „Glück gehabt. Ich habe 10 gekauft. Ich schaue keine Werbung“, spaßt ein anderer. Ein weiterer Edeka-Kunde fragt sich, was er mit vier Stück Butter machen solle, „ich brauche doch nur eins“. „Und wenn ich mal wieder für eine Fußballmannschaft backen muss?“, liefert ein User eine Antwort.

Aber keine Sorge: Der Aushang bezieht sich nicht auf alle Edeka-Märkte, sondern nur auf die betroffene Filiale. Ob noch andere Standorte mitziehen, bleibt abzuwarten.