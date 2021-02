Edeka: Ein Mann machte eine kuriose Entdeckung im Supermarkt, dann wandte er sich sofort an Rewe. (Symbolbild)

Edeka-Kunde macht kuriose Entdeckung im Supermarkt: „Frech“ – und wendet sich sofort an Rewe

Während des Lockdowns wird der Einkauf im Supermarkt oder Discounter schon beinahe zu einem besonderen Erlebnis. Dabei müssen sich Kunden auch dort an gewisse Corona-Regeln halten, wie etwa die Nutzung eines Einkaufswagens.

Und so ging ein Edeka-Kunde beim Einkaufen durch die Filiale, als er plötzlich eine kuriose Entdeckung machte. Ihm fiel nur das Wort „frech“ ein, dann wandte er sich sofort an Rewe – ja richtig gelesen: an den großen Konkurrenten von Edeka.

Edeka-Kunde macht kuriose Entdeckung und wendet sich an Rewe

Zuerst fiel dem Mann nichts auf. Als er jedoch an der Edeka-Kasse stand, sah er plötzlich, dass die Kundin vor ihm in der Warteschlange einen Einkaufskorb in der Hand hielt, der nicht von Edeka stammte.

Der rotfarbene Korb trug nämlich die Aufschrift „Rewe“ und gehörte damit eindeutig nicht zu der Edeka-Filiale. Entsetzt von dem Vorfall schoss der Edeka-Kunde ein Foto und lud es bei Twitter hoch.

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

Dazu schreibt er: „Rewe, falls ihr ein paar Körbe vermisst, die werden im Edeka verwendet.“

Dazu verlinkte er die beiden Supermärkte und setzt noch den Hashtag „Frech“.

Edeka und Rewe reagieren nicht

Weder Edeka noch Rewe reagierten bislang auf die kuriose Entdeckung des Mannes. Möglicherweise ist es den Supermärkten bisher nicht aufgefallen oder aber Rewe hat noch nicht herausgefunden, wo sich die Einkaufskörbe jetzt befinden.

Sollte Rewe allerdings herausfinden, dass diese bei Edeka, einer seiner Konkurrenz-Märkte im Einsatz sind, dürfte sich die Supermarktkette ordentlich ärgern...