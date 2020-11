Edeka: Ein Kunde beobachtete an der Kasse ein Szene, die ihn sehr aufregte. (Symbolbild)

Edeka: Kunde beobachtet Szene an der Kasse und ist sauer – „Ist das euer Ernst?“

Ein Einkauf bei Edeka, Rewe und Co. ist derzeit nicht gerade eine tolle Angelegenheit.

Das empfand zumindest ein Edeka-Kunde so, der an der Kasse eines Supermarktes eine Entdeckung machte, die ihn sehr aufregte. Ausnahmsweise ging es dabei nicht etwa um Corona-Regeln oder Hamsterkäufe.

Edeka: Kunde beobachtet Szene an der Kasse

Eigentlich hatte der Kunde seinen Einkauf bei Edeka fast abgeschlossen. Doch eine Situation an der Kasse machte ihn so wütend, dass er sich über Facebook an die Supermarktkette wandte.

Grund für seine Aufregung war der Verkauf von Energy-Drinks an Minderjährige: „Ist das Euer Ernst? Wieso kann ein 10-jähriger bei Euch Energy-Drinks kaufen?“ Seiner Meinung nach solle das verboten werden, da es gesundheitsschädlich sei. Er verstehe auch nicht, warum dies bei Rossmann und anderen Unternehmen unterbunden werde, bei Edeka aber nicht. Andere Unternehmen würden solche Getränke erst ab einem Alter von 16 Jahren verkaufen.

Edeka reagiert auf die Kritik des Kunden

Eine Antwort von Edeka ließ nicht lange auf sich warten: „Vom Gesetzgeber ist keine Altersbeschränkung für Energy Drinks oder ähnliche koffeinhaltige Getränke festgelegt.“ Da die meisten Edeka-Märkte selbständig geführt würden, sei dies eine Entscheidung des jeweiligen Kaufmanns, hieß es weiter.

Edeka bat den Kunden sich deswegen mit seiner Kritik direkt an die Mitarbeiter in seiner Filiale zu wenden.

Edeka: So reagieren andere User auf die Kritik des Kunden

Auch andere Kunden von Edeka, die den Post kommentierten, waren nicht seiner Meinung. Eine Frau merkte beispielsweise an, dass ja auch Cola, Schokolade und Fast Food an 10-Jährige verkauft werde. Diese Lebensmittel seien ja auch keineswegs gesund.

Edeka: Der Kunde regte sich über den Verkauf von Energy-Drinks an Minderjährige auf. (Symbolbild) Foto: imago images / Manfred Segerer

Eine weitere Userin sah das Problem eher bei der Erziehung durch die Eltern: „Das ist Sache der Eltern die Kinder zu erziehen und nicht die des Verkaufspersonals, soll das Personal sich mit unerzogenen frechen Kindern ärgern.“ So oder so ist es sicherlich nicht gesund wenn Kinder Energy-Drinks zu sich nehmen. So lange der Gesetztgeber den Verkauf von solchen Drinks nicht reglementiert, ist Edeka auch nicht dazu verpflichtet dies zu machen. (gb)