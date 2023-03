Edeka-Kunde schaut sich beliebtes Produkt genauer an – und fällt vom Glauben ab: „Nicht euer Ernst?“

Kunden, die bei Edeka einkaufen, sind dieser Tage besonders aufmerksam. Wegen der Inflation steigen die Preise für Alltägliches wie bei allen Supermärkten immer weiter. Auf Angebote achten und Preise zu vergleichen, ist daher ratsam.

Doch nicht immer ist es das liebe Geld, welches bei den Konsumenten für Überraschung sorgt. Manchmal sind es auch die Produkte an sich oder die Namen einzelner Artikel. So auch in diesem Fall bei Edeka.

Edeka will mit Eis Zeichen setzen

Als der Mann bei seinem Einkauf an der Kühltruhe Halt machte, ließ ihn der Anblick verwundert zurück. So lag im Eisfach der beliebte „Ice Snack Sandwich“. Dieser trug viele Jahre den Zusatz „Moskauer Art“.

Doch derzeit macht sich Edeka selbst einen Strich durch den Namen. So ist der Zusatz derzeit mit einem roten Stricht durchgestrichen. Stattdessen ergänzt der Zusatz „Kiewer Art“ den Namen. Klar ist: Damit positioniert sich der Supermarkt gegen den russischen Krieg und wirbt für Solidarität mit der Ukraine.

Kunde verwundert

Ein Schritt, der zugegebenermaßen nicht neu ist. Die Namensänderung kündigte Edeka schon im vergangen Jahr an, als der Krieg in der Ukraine brandaktuell war. Damals kündigte man an, dass dieser Name nur temporär sei und langfristig das Produkt nur noch „Ice Snack Sandwich“ heißen solle.

Umso überraschter dürfte der Kunde daher gewesen sein, dass die Namensänderung noch immer Bestand hat. „Nicht euer Ernst?“, fragte er daher. Allerdings: Der Krieg ist noch immer in vollem Gange, feierte zuletzt seinen traurigen ersten Jahrestag.

Edeka gibt Antwort

Wohl auch ein Grund, weshalb der Supermarkt seine Solidarität weiterhin sichtbar zeige will. „Die Geschehnisse in der Ukraine machen uns nach wie vor sehr betroffen. Uns liegt es am Herzen, unsere Solidarität weiterhin zum Ausdruck zu bringen und wir sind der Überzeugung, dass man das auch mit kleinen Gesten zeigen kann“, schreibt Edeka.

Weitere Nachrichten:

Zudem wird nochmals auf die nur temporäre Namensänderung hingewiesen. Wie lange diese noch Bestand haben wird, verrät das Unternehmen nicht.