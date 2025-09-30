Wenige Wochen vor der Adventszeit: Kunden von Edeka, Kaufland und Co. erleben Preis-Wahnsinn

Für viele Menschen ist es die schönste Zeit des Jahres: In wenigen Wochen wird einmal mehr die Advents- und Weihnachtszeit eingeläutet. Schon jetzt lässt dich der Beginn der Adventszeit bei Edeka, Kaufland und Co. erahnen. Spekulatius und andere Leckereien lassen sich seit Wochen wieder in den Regalen finden.

Alle Weihnachtsfans und Liebhaber der Süßigkeiten, die es nur zu dieser Jahreszeit gibt, müssen nun jedoch stark sein. Denn eine Spezialität ist bei Edeka, Kaufland und Co. in diesem Jahr deutlich teurer.

Bei Edeka, Kaufland und Co: Beliebtes Produkt wird teurer

Marzipan gehört einfach zu Weihnachten. Der leckere Mandelgeschmack gepaart mit der Süße ist unvergleichlich und so seit eh und je ein fester Bestandteil der Weihnachtsnaschereien. Doch wer Marzipan auch in diesem Jahr genießen möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Denn wie ein Hersteller aus Lübeck gegenüber der „Bild“ bestätigte, wird der Preis für Marzipan im Vergleich zum vergangenen Jahr um etwa zehn Prozent erhöht! Marzipan zu kaufen und essen muss man sich leisten können!

In Edeka-Läden ist deshalb zum Beispiel der Preis einer Packung mit acht Marzipan-Pralinen von 3,95 Euro auf 4,45 Euro gestiegen. Grundlegend sind viele Produktpreise gestiegen – für alle Marzipanliebhaber dürfte diese Erhöhung jedoch am schmerzvollsten sein.

Auch die USA und Trump involviert

Der bekannte Hersteller Niederegger bestätigt die drastische Erhöhung seiner Produkte aus Marzipan vor Weihnachten und begründet sie mit gestiegenen Rohstoffpreisen vor allem für Mandeln und Kakao. Warum die Einkaufspreise für Mandeln und Kakao so gestiegen sind? Das liege unter anderem an dem Zollstreit mit den USA, der noch immer andauert.

Dazu sei die Nachfrage an Mandelprodukten weltweit schlichtweg gestiegen. Da müssen die Hersteller mitziehen und entsprechende Anpassungen vollziehen. Das bekommen Kunden von Edeka, Kaufland und Co. nun zu spüren.