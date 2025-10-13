Dringende Warnung an Kunden von Edeka, Kaufland & Co. – akute Darmentzündung droht

Frische Kräuter wie Basilikum verleihen Gerichten das gewisse Etwas, können jedoch im Einzelfall eine Gesundheitsgefahr darstellen. Der bekannte Gewürzhersteller Ostmann warnt aktuell vor einer Charge seines Produkts „Basilikum gerebelt“ im „Maxi Pack“.

Laut „lebensmittelwarnung.de“ betrifft der Rückruf alle Verkaufsstellen von Edeka, Kaufland & Co. bundesweit. Grund: Es wurde eine mögliche mikrobielle Verunreinigung durch Salmonellen im Produkt nachgewiesen. Hier erfährst du mehr!

Rückruf: Edeka, Kaufland & Co. betroffen

Die Rückrufaktion umfasst 25-Gramm-Packungen mit der Chargennummer 502085 und der Uhrzeit 17:56 Uhr. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist Ende Juni 2028. Die betroffene Ware wurde deutschlandweit in Supermärkten und Discountern wie Edeka, Kaufland & Co. verkauft.

Der Hersteller rät dringend vom Verzehr dieser Charge ab. „Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber“, heißt es.

+++Kunden von Rewe, Edeka, dm & Co. aufgeschreckt – „Nicht mehr kaufen!“+++

Kunden können die Chargennummer auf dem Etikett überprüfen. Rückgaben sind direkt bei Ostmann oder in den Verkaufsstellen möglich. „Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet“, verspricht Ostmann. Für Kunden von Edeka, Kaufland & Co. bedeuten Rückrufaktionen bei Gewürzen jedoch keine Seltenheit.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nicht alle Produkte von Edeka, Kaufland & Co. betroffen

Das Unternehmen betonte, dass ausschließlich die genannte Basilikum-Charge betroffen ist. Alle anderen Ostmann-Produkte, auch bei Edeka, Kaufland & Co., sind sicher. Wie „lebensmittelwarnung.de“ weiter berichtet, stehen Mitarbeitern bei Rückfragen per E-Mail-Kontakte wie service@fuchsgruppe.shop zur Verfügung.

Mehr Themen für dich:

Ostmann reagiert mit diesem Rückruf vorausschauend, um Risiken für Verbraucher auszuschließen. Kunden von Edeka, Kaufland & Co. sollten ihre Basilikum-Packungen überprüfen und gegebenenfalls zurückgeben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.