Kunden von Edeka, Kaufland und Co. übel getäuscht? Produkt könnte bald ganz anders heißen

Für viele Naschkatzen führt kein Weg an der Süßigkeitenabteilung von Edeka, Kaufland und Co. vorbei. Egal ob Chips, Schokolade, Gummibärchen oder Popcorn ‒ ein kleiner Snack für zwischendurch darf in den vier Wänden nicht fehlen.

Eine Schokoladentafel von Ritter Sport steht jetzt allerdings in der Kritik. Der Grund: Der Hersteller nennt seine Schokolade „Weisse Lakritz“, obwohl sie gar kein Lakritz enthält. Wurden Kunden von Edeka, Kaufland und Co. bei dem Produkt übel getäuscht?

Kunden von Edeka, Kaufland und Co. getäuscht?

Eine Kundin ist sich in diesem Aspekt offenbar sicher und hat Beschwerde eingereicht. Sie sagt: „Ich habe wirklich Lakritz erwartet, zumal es solche Schokolade (wenn auch nicht als weiße Schokolade) tatsächlich gibt.“

Stattdessen enthält die Schokolade von Edeka, Kaufland und Co. 12 Prozent Schokolinsen mit Lakritzgeschmack. Die Verbraucherzentrale spricht jetzt eine klare Forderung an Ritter Sport aus.

Verbraucherzentrale kritisiert Ritter Sport

Verbraucherschützer sind der Meinung: „Die tatsächliche Zusammensetzung passt nicht zur Schauseite, die von ‚Lakritz‘ spricht.“ Die Schokolade bei Edeka, Kaufland und Co. hält ihrer Meinung nach also nicht, was sie verspricht.

Doch das soll sich künftig ändern. Sie wollen, dass der Hersteller die Schokoladensorte nur als „Weiße Lakritz“ bezeichnen, wenn sie tatsächlich Lakritz enthält. Doch wie reagiert Ritter Sport auf die Anschuldigungen?

Edeka, Kaufland und Co.: Hersteller gibt Statement ab

„Sowohl aus der Verkehrsbezeichnung als auch aus der Abbildung geht klar hervor, dass

die Tafeln Schokolinsen mit Lakritzgeschmack enthält. Der Sortenname ‚Lakritz‘ soll den

Verbraucherinnen und Verbrauchern auf den ersten Blick eine Vorstellung über den

Geschmack des Produkts vermitteln. Die Gestaltung unserer Verpackung erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben gem. Lebensmittelinformationsverordnung“, heißt es in einer Stellungnahme von der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Waldenbuch.

Ob die Schokolade bald umbenannt wird oder die Zutaten angepasst werden, bleibt abzuwarten. Kunden dürften eine Änderung beim Einkauf bei Edeka, Kaufland und Co. feststellen.