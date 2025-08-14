Hype-Produkte bald auch bei Edeka, Kaufland & Co.? Experte offenbart: „Unwahrscheinlich“

Food-Trends spielen sich oft eher in den sozialen Medien ab. Auf TikTok sieht man sogenannte Food-Fluencern dabei zu, wie sie noch unbekannte Kreationen probieren und fragt sich: Wo bekomme ich das nur her? Gibt’s das bald auch bei Edeka, Kaufland und Co. zu kaufen?

Marcus Schlich, stellvertretender Chefeinkäufer beim Online-Supermarkt Knuspr.de hat dazu eine klare Meinung. Er glaubt nicht, dass Supermärkte und Discounter auf den Food-Trend-Zug aufspringen werden – zumindest nicht in dem Umfang, wie sich das manch ein Kunde von Edeka, Kaufland und Co. wünschen würde.

„Vergänglichkeit macht den Hype aus“

Der aktuelle Hype dreht sich um Fruit Cakes – super realistisch aussehende Kuchenfrüchte. Ob die auch bald in den stationären Handel einziehen werden? Schlich von Knuspr ist sich da nicht so sicher. „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Produkte wie die Fruit Cakes stark trendgetrieben sind und es auch bleiben werden. Solche Innovationen erleben häufig eine kurze, aber intensive Hochphase, die auch über Monate, mit etwas Glück ein ganzes Jahr über anhält, bevor dann die nächste Sensation folgt. Genau diese Vergänglichkeit macht im Endeffekt auch den Hype aus.“

Ein zuerst exklusives Produkt, das dann irgendwann nahezu überall gekauft werden kann, verliere seinen Reiz. „Jeder hat es probiert und der Trend ebbt wieder ab.“ Für einen Online-Supermarkt wie Knuspr sei es kein Problem, auf solche Trends zu reagieren – im Gegensatz zum stationären Handel.

Warum Edeka, Kaufland & Co. nicht mithalten könnten

„Im stationären Handel ist das schwieriger, da solche Produkte meist sehr empfindlich und schwer skalierbar sind“, weiß Schlich. „Discounter und große Supermarktketten setzen oft auf hohe Stückzahlen und einfache Logistik. Da passen filigrane, aufwendig hergestellt und dekorierte Desserts eher selten ins Konzept.“

Im stationären Einzelhandel sei eher über „kleinere, vereinfachte Produktvarianten oder ähnliche, vom Original inspirierte Produkte“ zu arbeiten. Ein Beispiel: Die Eiscreme-Dessertlinie „Friends of Asia“ von Kaufland. Diese erinnern an Fruit Cakes, wurden von Fruchteis-Trends aus Asien inspiriert.

„Eine solche vereinfachte Variante des aufwendigen, filigranen Originals ist für den stationären Einzelhandel gut umsetzbar. Eine dauerhafte, flächendeckende Listung ist jedoch eher unwahrscheinlich“, ist sich der Experte sicher. „Für den Handel bedeutet das einen schmalen Grat zwischen schneller Reaktion, um das Potenzial zu nutzen, und einer Marktübersättigung, die zu nachlassender Nachfrage führt.“