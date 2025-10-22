Edeka, Kaufland und Netto im Visier – bei diesem Produkt drohen Hirnblutungen!

Kunden von Edeka, Kaufland und Netto sollten besser genau aufpassen, wenn sie kürzlich dieses Produkt gekauft haben. Der Hersteller hat sich jetzt mit einer dringenden Warnung an alle Kunden gewandt. Die beliebten Rindfleischknacker müssen nämlich zurückgerufen werden. Durch einen Produktionsfehler kann es nämlich zu schlimmen gesundheitlichen Risiken kommen – im schlimmsten Fall sogar zu einer Hirnblutung.

Die „Original Radeberger Rindfleischknacker“ gehören zu den beliebten Produkten bei Edeka, Kaufland und Netto. Wer Fan dieses Snacks ist, sollte ihn aktuell jedoch unbedingt prüfen. Denn bei der Produktion kam es zu einem schwerwiegenden Fehler, der zu erheblichen gesundheitlichen Gefahren führen kann.

Bakterium löst eine Lebensmittelvergiftung aus

Bei einer Überprüfung ausgewählter Produkte, die bereits bei Edeka, Kaufland und Netto im Regal standen, stellte der Hersteller ein Bakterium fest. Es handelt sich um Shigatoxin- bzw. Verotoxin-bildende Escherichia coli (STEC/VTEC), wie „Produktwarnung.eu“ berichtet. Diese Bakterien bilden hochgefährliche Gifte, die schwerwiegende Erkrankungen beim Menschen auslösen können. Laut dem „Bundesinstitut für Risikobewertung“ werden die Bakterien hauptsächlich durch kontaminierte oder verunreinigte Lebensmittel übertragen.

+++ Billig-Mobilfunkangebote von Aldi, Lidl und Netto im Vergleich – Test zeigt es deutlich +++

Beim Verzehr können die Bakterien eine sogenannte EHEC-Infektion verursachen – eine der häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Neben Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen kann eine solche Infektion auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Bei einer kleinen Anzahl der Erkrankten kann sich ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Besonders gefährdet sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, ältere Personen oder Kinder unter sechs Jahren.

+++ Italien-Urlauber sollen höllisch aufpassen – Auswärtiges Amt warnt Reisende +++

Produkt wurde bei Netto, Kaufland und Edeka verkauft

Patienten, die an HUS erkranken, leiden unter Schädigungen der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren. In vielen Fällen sind Betroffene auf eine Dialyse angewiesen, wie „Produktwarnung.eu“ erklärt. In seltenen Fällen kann die Infektion auch zu weiteren schweren Komplikationen führen, wie Hirnblutungen, neurologischen Störungen oder Schädigungen anderer Organe wie Bauchspeicheldrüse oder Herz.

Kunden von Netto, Kaufland und Edeka wird daher dringend davon abgeraten, die „Original Radeberger Rindfleischknacker“ in der 240‑Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. November 2025 und der Chargennummer 539213226 zu konsumieren.

Laut dem Hersteller wurden die betroffenen Produkte ausschließlich bei Konsum in Dresden und Umgebung, bei Edeka und Netto in Sachsen und bei Kaufland in Sachsen-Anhalt verkauft. Kunden sollen das Produkt auf keinen Fall verzehren und können es in den jeweiligen Filialen umtauschen. Selbstverständlich erhalten die Kunden den vollen Kaufpreis zurück, auch ohne Vorlage des Kassenbons.