Neue Mogelpackung enthüllt! Kunden von Edeka, Kaufland und Co. erfahren es jetzt

Große Verpackungen, wenig Inhalt – ein Problem, das viele Käufer frustriert.

Doch woran liegt es, und wer ist betroffen?

Edeka, Kaufland & Co.: Luftpackungen als Problem für Umwelt und Verbraucher

Große Kartons und wenig Inhalt sorgen für Ärger bei Kunden. Die Verbraucherzentrale Hamburg deckte anhand von Kundeneinsendungen gleich mehrere „Luftpackungen“ auf. Ein Beispiel ist das Maxi Pack der Finish Spülmaschinentabs, bei dem der Karton nur halb gefüllt war. Kritisiert wird laut „Ruhr24“ hier nicht nur die Täuschung, sondern auch die unnötige Umweltbelastung.

Ähnlich enttäuscht war eine Kundin über die Domol WC-Kraft-Tabs von Rossmann. Der Verpackung nach wirkte das Produkt äußerst ergiebig, tatsächlich war der größte Teil des Kartons unbefüllt. Rossmann erklärte, die Größe sei technisch bedingt und eine volle Befüllung momentan nicht möglich. Edeka, Kaufland & Co. stehen jedoch immer stärker in der Kritik.

Wie Verbraucher Edeka, Kaufland & Co. ansprechen können

Zu große Verpackungen belasten nicht nur die Verbraucher, sondern tragen auch zu unnötigem Verpackungsmüll bei. Insbesondere aus Deutschland kommen jährlich viele Beschwerden über solche Luftpackungen. Edeka, Kaufland & Co. sind von dieser Problematik ebenfalls betroffen. Verbraucherschützer fordern klare gesetzliche Vorgaben, um solche Täuschungen zu verhindern.

Trotz rechtlicher Lücken können Kunden selbst aktiv werden. Sie sollten Füllmengen vor dem Kauf prüfen und verdächtige Produkte melden. Häufig untersucht die Verbraucherzentrale Hamburg Beschwerden und veröffentlicht aufgedeckte Täuschungen. Auch Edeka, Kaufland & Co. können bei auffälligen Produkten direkt auf Kundenfeedback reagieren und Maßnahmen ergreifen.

