Edeka, Kaufland, Lidl und Co.: Stiftung Warentest nimmt Zahnpasta unter die Lupe – das sind die Gewinner

Egal ob du bei Edeka, Kaufland, Lidl oder einem anderen Supermarkt einkaufen gehst – auch bei dir wird sicher regelmäßig Zahnpasta im Einkaufswagen landen.

Die tägliche Zahnpflege ist schließlich ein elementarer Teil unserer Alltags-Routine. Kein Wunder, dass Supermärkte wie Edeka, Kaufland oder Lidl daher viele verschiedene Zahnpasten anbieten. Die Stiftung Warentest nahm nun 115 verschiedende Zahncremes genauer unter die Lupe – und machte dabei einen erstaunlichen Fund.

Edeka, Kaufland, Lidl und Co.: Zahnpasten im Test

Denn in der Kategorie „Sensitiv-Zahnpasten“ landete ausgerechnet ein äußerst günstiges Discounter-Produkt auf dem 1. Platz. Die „K-Classic Dental Sensitive“ von Kaufland erhielt eine Gesamtnote von „gut“ (1,9) und lag damit vor allen Konkurrenten. Was die Stiftung Warentest so sehr überzeugte, war die Kariesprophylaxe durch Fluorid, die die Bestnote „sehr gut“ (1,0) erhielt. Mit einem Preis von 63 Cent liegt die „K-Classic Dental Sensitive“ deutlich unter den Preisen vieler Konkurrenten.

In der Kategorie „Universal-Zahnpasten“ machte die „Dental Delight Polar Punch“ das Rennen. Diese Zahncreme erhielt die Gesamtnote „sehr gut“ (1,2). Die „Dental Delight Polar Punch“ ist unter anderem im Drogeriemarkt dm erhältlich und kostet rund 2 Euro.

Edeka, Kaufland, Lidl und Co.: Das sind die besten Zahncremes

Sehr beliebt sind momentan Zahnpasten mit „Weißauslobung“. In dieser Kategorie schneiden zwei Cremes besonders gut ab. Die „Signal White Now“ (erhältlich unter anderem bei dm oder Lidl) erhielt ebenso eine Gesamtnote von „sehr gut“ (1,1) wie die „Blend-a-med 3D White Luxe Glamorous“ (erhältlich unter anderem bei Edeka oder Rewe). Sowohl in Bezug auf den Fluoridgehalt als auch in Bezug auf die Kariesprophylaxe erhielten beide Pasten die Bestnote „sehr gut“ (1,0). Die Preise für beide Zahnpasten bewegen sich jeweils um die 2 Euro.

