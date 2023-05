Edeka, Kaufland & Co: Gesundheitsgefahr! Markenprodukte entpuppen sich als schädlich

Kunden von Edeka, Kaufland & Co. sollten sich besser vorsehen. Ein namhaftes Produkt, das vor allem Kinder gerne trinken, wurde jetzt vom Öko-Test übel abgestraft. Doch nicht nur Marken, sondern auch Bio-Varianten des beliebten Getränks enttäuschen.

Ein großer Test offenbart den ganzen Schlamassel. Hier sollten Kunden von Edeka, Kaufland & Co. ein Auge draufhaben.

Edeka, Kaufland & Co: Kakaopulver abgestraft

Der Öko-Test hat insgesamt 16 verschiedene Kakaopulver unter die Lupe genommen. Die erschreckende Wahrheit: In allen steckt zu viel Zucker drin. Das ist vor allem dahingehend bedenklich, dass vor allem Kinder das braune Pulver in Milch rühren und davon auch gerne mal mehr als eine Tasse trinken.

Auch interessant: Edeka: Spargel-Irrsinn lässt Kunden verzweifeln – das steckt dahinter

„Nesquik und Co. dürften schon wegen ihres extremen Zuckergehalts nicht einmal den Anschein erwecken, sich an Kinder zu richten“, meint der Öko-Test. Doch nicht nur der Zuckergehalt erschreckt, sondern auch die gesundheitsschädlichen Kadmium-Werte. So schafft es kein einziges Kakaopulver mit einer besseren Note als „befriedigend“ aus dem Test zu scheiden.

Edeka, Kaufland & Co: Diese Marken fallen durch

„Nesquik“ von Nestlé und „Caribo Bio Trink Kakao“ belegen die letzten Plätze im Vergleich. Das nicht nur an dem vielen Zucker, der im Pulver steckt, sondern auch an erheblich hohen Schadstoffwerten. Unter anderem finden sich darin Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH). Die sind insgesamt in sieben von 16 Produkten vertreten, darunter auch in Bio-Produkten von „Rapunzel“ und „Gepa“.

Zudem befinden sich dort auch noch Schwermetalle wie Kadmium drin. Beide Schadstoffarten lagern sich in Organen oder im Gewebe an und können erhebliche Schäden verursachen.

Diese Kakaopulver sind noch am besten

Auch nur mit einem „befriedigend“, aber noch am besten, schneiden der „Ja! Kakao Drink“ von Rewe und „Cho Quick“ von Penny ab. Grundsätzlich sei fertiges Kakaopulver aber bedenklich, urteilt der Öko-Test. Neben dem Gesundheitsaspekt kommt noch der Umwelt- und Fairness-Aspekt hinzu, aufgrund von langen Transportwegen und oft unterirdischen Arbeitsbedingungen.

Mehr News:

Darum empfiehlt der Öko-Test reines Kakaopulver aus fairem Handel. Hier kannst du selber entscheiden, wie süß du den fertigen Drink haben willst.