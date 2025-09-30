Kundin schaut auf ihren Kassenbon und macht bizarre Entdeckung: „Echt jetzt Edeka?“

So hatte sich diese Kundin ihren Einkauf nicht vorgestellt. Eigentlich fing alles ganz positiv an. Für ihren Einkauf bei Edeka erhielt die Frau sogar einen Coupon für ihren nächsten Besuch. Ein Grund zur Freude – doch nicht für sie.

Denn das, was sie sich von diesem Gutschein kaufen sollte, konnte ihr getrost gestohlen bleiben. Dieser war nämlich für die Wursttheke und sie eine Veganerin.

Edeka schenkt veganer Kundin Wurst-Coupon

Als Veganerin einen Gutschein für die Wursttheke zu bekommen, ist schon eine unglückliche Sache. Da gibt man gut 24 Euro im Laden aus und erhält 70 Cent Rabatt auf die Wurst-Bedientheke. Aber auch nur ab einem Mindesteinkaufswert von fünf Euro und Fleisch-Einkäufe sind auch noch ausgenommen.

Für diese Kundin kein Problem, sie wollte hier sowieso nichts einkaufen. Doch dass der Gutschein so wenig zu ihrem Einkaufsverhalten passte, regte sie dann doch ziemlich auf. „Echt jetzt Edeka?“, echauffiert sie sich auf Facebook. „Ich kauf’ da vegan ein, was übrigens in der Filiale noch stark ausbaufähig ist! Und bekomme als Rabatt ein Coupon auf Wurstware?“

Edeka klärt auf

Wie kann das sein, hat sich auch diese Redaktion gefragt und gleich mal bei der Supermarktkette nachgehakt. In diesem Fall ging es um eine Filiale in Berlin. Doch ist Edeka bekanntlich ein genossenschaftlicher Verbund. Die rund 3.200 selbstständigen Kaufleute führen jeweils eigenständig verschiedene Coupon-Programme, erklärt uns das Unternehmen.

„In der Regel sind die ausgelösten Coupons auf das konkrete Kaufverhalten der Kunden ausgerichtet, das heißt, wer vegan einkauft, bekommt häufig auch Rabatt auf vegane Artikel.“ Wie es dann zu dem oben genannten Vorfall kommen konnte, kann sich das Unternehmen nicht erklären, will den Vorgang aber prüfen.