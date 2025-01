Edeka: Kundin an Kasse erniedrigt – Supermarkt reagiert

Grässliche Szenen sollen sich in einer Edeka-Filiale in Königslutter, Niedersachsen, abgespielt haben. Eine Kundin fühlte sich an der Kasse erniedrigt und teilte ihre negative Erfahrung, die sie am 30. Dezember letzten Jahres gemacht habe.

Unser Partnerportal „News38“ berichtet von dramatischen Szenen, die die Edeka-Kundin in Tränen ausbrechen ließen. Nun mit den schweren Vorwürfen konfrontiert, reagierte der Supermarkt auf die Schilderungen, allerdings anders als erwartet.

Edeka-Kundin erlebt bitteren Moment

Die Kundin sei am 30. Dezember 2024 im Edeka Center Zeidler in Königslutter gewesen. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Sohn stand sie schließlich an der Selbstbedienungskasse, um dort ihre Waren zu scannen und einzupacken. Doch was dann passierte, erschütterte sie zutiefst.

Auch interessant: Edeka: Junge (9) weint in Filiale bittere Tränen – kurz danach geht die Nachricht rum

Auf Facebook teilte sie daraufhin ihr Negativerlebnis. So soll die Kundin von einer Mitarbeiterin des Marktes doof von der Seite angemacht worden sein, weil sie ihrer Meinung nach die Einkäufe „unübersichtlich“ oder „nicht praktisch“ einpacke. Dann seien immer mehr herablassende Kommentare gefolgt: „Ihre Andeutungen wirkten, als würde sie mir unterstellen, ich hätte etwas eingesteckt.“

Edeka-Kundin bricht an Kasse in Tränen aus

Schlussendlich hätte die Mitarbeiterin dann auch noch einen Ladendetektiv hinzugerufen. „Die Situation eskalierte derart, dass ich vor Wut und Enttäuschung vor allen anderen Kunden anfing zu weinen“, erzählte die Kundin weiter. Es war alles äußerst demütigend für sie. Zwar konnte nach einer Überprüfung bestätigt werden, dass sie nicht versucht hatte, etwas zu unterschlagen, doch da war es für sie schon zu weit gegangen.

„Vor den Augen der anderen Kunden behandelt zu werden, als sei ich unehrlich oder hätte etwas gestohlen, war für mich die reinste Blamage. Als treue Kundin beim E-Center habe ich so etwas nicht erwartet – und dieses Erlebnis hat mir nicht nur den Tag, sondern auch den Jahresabschluss verdorben.“

„News38“ hat aufgrund dieser Schilderungen Edeka um eine Stellungnahme gebeten. So reagierte eine Sprecherin des Supermarktes auf die Vorwürfe. Was laut Edeka passiert war, erfährst du im Artikel unseres Partnerportals „News38“.