„Sollte verboten sein“: Greenpeace legt sich mit Edeka an – nun reagiert die Supermarkt-Kette

Jede Woche flattern sie in Millionen Haushalte: die bunten Prospekte von Edeka, Rewe und Co. – vollgepackt mit allerlei Angeboten. Klar, die Kunden freut es. Immerhin kann man genießen und das zum Spotpreis.

Doch just diese Angebote sorgen nun bei Greenpeace für Wut und eine deutliche Reaktion. Die Umweltschutzorganisation legt sich mit Edeka an. Jetzt reagiert die Supermarkt-Kette gegenüber DER WESTEN auf die harten Vorwürfe …

Greenpeace kritisiert Edeka scharf – es geht um die Werbung

Große Handelsketten wie Edeka, Rewe, Aldi und Lidl werben gerne mit ihrem Einsatz für Tierwohl und Klimaschutz. Doch was auf den Plakaten gut klingt, entspricht laut Greenpeace nicht der Realität – besonders die Werbung stößt der Non-Profit-Organisation bitter auf. So soll eine aktuelle Untersuchung der Umweltschutzorganisation zeigen, dass Unternehmen wie Edeka & Co. „ihre Werbung für Billigfleisch aus tierquälerischer Massentierhaltung in den vergangenen Jahren noch ausgeweitet“ hat.

Auch auf Instagram hagelt es von Greenpeace ordentlich Kritik gegen Edeka – aus ein und denselben Gründen. So schreibt das Unternehmen: „Wer glaubt, der Konzern nimmt die Klimakrise oder das Tierwohl ernst, sollte sich die Zahlen anschauen: Nur 1 % der Fleischwerbung 2024 war für Bio, Fleischalternativen tauchten kaum auf.“

„Marketing ist eine Frechheit“ – auch User werden deutlich

Weiter kritisiert die Non-Profit-Organisation: „Eure Marketing ‚Fleisch aus der Region‘ ist eine Frechheit. Regional heißt nicht artgerecht – Stroh gibts in den meisten Ställen auch nicht. Und oft fehlt sogar die Haltungskennzeichnung.“ Sie fordern auch einen offenen Brief gegen Edeka zu unterschreiben. Stand jetzt (12. August 2025) haben über 113000 Personen unterschrieben – kein Wunder, dass auch zahlreiche auf Instagram reagieren.

So kommentiert ein User: „Ich sage immer: Wer billig kauft, bekommt auch billig. Ich hasse Edeka, auch weil der Rest so übel teuer ist.“ Ein anderer meint: „So viel massenweise Werbung für Billigfleisch sollte verboten werden.“ Viele markieren auch Edeka und hoffen auf eine Stellungnahme. Gegenüber DER WESTEN zieht die Supermarkt-Kette nun Position.

Edeka bezieht Stellung – „Ergebnisse sind nicht zutreffend“

„Die Ergebnisse der Werbeanalyse von Greenpeace sind aus unserer Sicht nicht zutreffend“, erklärt ein Sprecher. „Vermutlich ist die Auswahl der ausgewerteten Handzettel auch nicht repräsentativ. Tatsächlich bewerben wir deutlich mehr pflanzliche bzw. pflanzenbasierte Produkte als tierische. Welche Artikel in unseren Werbemitteln erscheinen, hängt maßgeblich von der Kundennachfrage ab – auch, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.“

Gleichzeitig verweist EDEKA auf Fortschritte im Bereich Tierwohl: Das Angebot an Fleisch und Molkereiprodukten aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und Bio (5) werde seit Jahren deutlich ausgebaut – insbesondere durch regionale Markenprogramme. Ein wichtiger Hebel sei dabei die Förderung pflanzlicher Alternativen.

„Unsere Fachabteilungen arbeiten seit Jahren intensiv an diesem Thema“, heißt es weiter. „Schon heute bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die größte Auswahl an pflanzlich basierten Lebensmitteln im deutschen Einzelhandel.“

Bleibt also erstmal abzuwarten, ob Greenpeace auf die Stellungnahme von Edeka reagiert – klar ist: Das letzte (Streit-)Wort ist sicherlich noch nicht gesprochen …



