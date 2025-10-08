Erneute Gesundheitsgefahr für Edeka-Kunden: Finger weg von diesem Produkt!

Edeka-Kunden aufgepasst! Die Supermarkt-Kette wendet sich jetzt mit einer wichtigen Botschaft an alle, die hier zuletzt ins Konservenregal griffen. Die Lage ist ernst!

Du warst zuletzt bei Edeka einkaufen und hast Braune Linsen der Eigenmarke Edeka Bio gekauft? Dann solltest du jetzt unbedingt weiterlesen, wenn du dich nicht in große Gefahr bringen willst.

Edeka muss Produkt zurückrufen

Der Hersteller Italia Meal S.R.L. wendet sich jetzt an Edeka-Kunden. Denn nun muss er die Edeka Bio Braune Linsen in der 400 Gramm-Dose zurückrufen. Von dem Rückruf seien alle Konservendosen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Februar 2028 und 31. Mai 2028 betroffen.

Der Grund für die drastische Maßnahme: Wie das Unternehmen selbst laut „produktwarnung.eu“ mitteilt, kann es nicht ausschließen, dass in einzelnen Dosen kleine Steine gelandet sind. Diese könnten im schlimmsten Fall zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen bis hin zu Blutungen führen.

Bei einigen Kunden dürfte es jetzt klingeln

Das Produkt wurde bundesweit nicht nur bei Edeka, sondern darüber hinaus auch in Filialen von Marktkauf verkauft. Verbraucher, die zu einer der betroffenen Dosen griffen und diese jetzt aus ihrem Vorratsschrank fischen, sollten sie auf keinen Fall öffnen und den Inhalt verzehren. Stattdessen können sie sich – auch ohne Vorlage des Kassenbons – in ihrer jeweiligen Filiale melden und erhalten den Kaufpreis für die Dose Linsen zurück.

Doch Moment mal: Musste der Hersteller Italia Meal S.R.L zuletzt nicht schon mal die braunen Dosenlinsen zurückrufen? Mit dieser Vermutung liegen Edeka-Kunden jetzt vollkommen richtig. Wie unter anderem die „Rheinische Post“ Ende August berichtete, musste das Produkt schon einmal zurückgerufen werden. Damals handelte es sich allerdings um Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 31. Januar 2028 und 31. Mai 2028. Kunden sollten beim Griff ins Konservenregal also jetzt besser wachsam bleiben!