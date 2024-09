Edeka: Geld-Trick an der Kasse sorgt für Unmut – Appell an Kunden

Für ein paar Artikel ganz hinten in der Warteschlange an der Kasse anstehen, kann Kunden von Edeka und Co. viel Zeit und Nerven kosten. Vor allem, wenn die Vorgänger ihr letztes Kleingeld zum Bezahlen zusammenkramen und somit den Verkehr noch mehr aufhalten.

Deshalb wurden unter anderem bei Supermärkten oder auch Drogerien die Selbstscan-Kassen eingeführt. Allerdings haben Edeka-Kunden offenbar bei einigen dieser Kassen einen Trick zum Geld sparen erkannt – sehr zum Unmut des Unternehmens.

Edeka: Trick an der Kasse sorgt für Unmut

Auf Reddit postete ein User ein vermeintliches Schild aus einer Edeka-Filiale. „Liebe Kunden, wir möchten Sie darum bitten, die Selbstscankasse nicht als Münzwechselautomaten zu benutzen“, so der Appell der Edeka-Mitarbeiter.

Es ist nicht ganz klar, ob und wo es dieses Schild tatsächlich gibt. Doch glaubt man den Kommentaren, dann scheinen tatsächlich einige Edeka-Kunden den Trick bereits zu kennen und auch schon angewandt zu haben. „Es gibt auch SB Kassen, wo man mit Cash zahlen kann. Und da werfen die Leute halt ihre ganzen 1, 2 und 5 Cent Münzen rein“, erklärt ein Reddit-User. Kunden bezahlen ihren Einkauf, werden Kleingeld los und kriegen als Restgeld sogar noch Scheine zurück. Bei der Bank wird dafür eine Gebühr fällig.

DAS könnte passieren

Einige Nutzer fühlen sich daher durch das Schild erst animiert, den zusätzlichen „Service“ erstmalig auszuprobieren. „Gute Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen“ oder „Dann muss ich mit meinen Münzen nicht zur Kasse, sondern kann einen Automaten das zählen überlassen“, heißt es. Doch das wäre genau der gegenteilige Effekt, den Edeka mit dem Appell wohl erzielen will.

Ein Reddit-Mitglied gibt an, selbst in einem Unternehmen gearbeitet zu haben, wo das System angewandt wurde. Er erklärt, zu welchen Komplikationen es kommen könnte: „Das Problem ist, wenn Udo seinen Jutebeutel mit Kleingeld in den Automaten schmeißt, kommt dieser nicht mit dem Zählen hinterher und schmeißt entweder alles raus oder hat halt ne Störung. Bei einer Störung muss dann der Automat mindestens neu gestartet werden.“