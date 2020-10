Edeka: Frau will im Supermarkt einkaufen – als ein Mitarbeiter sie sieht, ruft er die Polizei

Eine Frau möchte bei Edeka einkaufen gehen, das wird allerdings zum Problem.

Ihr Einkaufsversuch in der Edeka-Filiale endete mit einem Einsatz der örtlichen Polizei und sehr viel Ärger.

Edeka: Frau will im Supermarkt einkaufen

Aktuell müssen sich Kunden von Edeka, Rewe und Co. beim Einkaufen in der Supermärkten an die geltenden Corona-Regeln halten.

Diese schreiben derzeit in Deutschland das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb der Filialen vor. Doch genau das wurde in einer Edeka-Filiale in Aufhausen (Bayern) zum Problem.

Edeka: Mitarbeiter ruft deswegen die Polizei

Wie „Merkur.de“ berichtet, wollte eine Frau ohne Mund-Nasen-Schutz in einem Edeka einkaufen gehen. Wie nicht anders zu erwarten, dauerte es nicht lange, bis sie von einem Edeka-Mitarbeiter angesprochen wurde, der sie aufforderte, eine Maske anzuziehen. Doch die Kundin weigerte sich.

Es gab aber einen guten Grund, warum die Frau keinen Mund-Nasen-Schutz trug: Sie leidet unter einer chronischen Atemwegserkankung und ist deswegen von der Maskenpflicht befreit. Da sie aber ihren Attest nicht vorzeigen wollte, weil er ihre gesamte Krankengeschichte dokumentiert, rief die Marktleitung von Edeka die Polizei, welche dann einschreiten musste.

Das sagt Edeka zu dem Vorfall

Gegenüber „Merkur.de“ stellte sich eine Sprecherin von Edeka hinter die Filialleitung und sagte, dass sich das Personal das ärztliche Attest zeigen lassen müsse, wenn eine Person keinen Mund-Nasen-Schutz trage.

Edeka: Eine Kundin wollte ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen und auch nicht ihren Attest vorlegen. (Symbolbild) Foto: imago images / Hanno Bode

Die Frau erhielt bei dem Edeka ein Hausverbot, könne aber bei Vorlage des Attests dort – nach eigenen Angaben – wieder einkaufen. Ob sie wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes zu einer Zahlung von 250 Euro verpflichtet wird, ist noch unklar. (gb)