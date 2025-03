Edeka-Filiale mit neuer Regel – Kunden wüten: „Edeka hat einen Dachschaden“

Für viele Menschen gehört der Einkauf bei Edeka zum Alltag. Gerade Produkte, die man bei Discountern wie Aldi nicht findet, landen bei vielen Edeka-Kunden im Warenkorb und machen einen Einkauf bei dem Einzelhändler wichtig.

Edeka-Kunden einer bestimmten Filiale staunten jetzt aber nicht schlecht, als sie den Laden ihres Vertrauens wie so oft aufsuchten. Schon am Parkplatz wurden sie mit einer neuen Regel konfrontiert, die vielen missfällt.

Edeka: Parkplatz-Schild sorgt für Irritationen

Auf der Online-Plattform „Reddit“ teilt ein Edeka-Kunde seine Beobachtung auf einem Parkplatz des Supermarktes anhand eines Fotos. Unter den Hinweisen zu den allgemein gültigen Regeln für Autofahrer gibt es noch eine spezielle Aufforderung von Edeka. „Bitte Einkaufstaschen im Auto lassen“, heißt es auf einem blauen Schild mit Edeka-Logo.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Warum darf ich keine Einkaufstasche zum Einkaufen mitnehmen?“, fragt der Reddit-Nutzer in seinem Beitrag. Antworten auf seine Frage erhält er viele – genauso viele Edeka-Kunden finden die Forderung des Einzelhändlers allerdings unangebracht.

+++ Rewe, Edeka und Co.: Eier-Krise ausgerechnet zu Ostern? Kunden ahnen Böses +++

Edeka-Kunden wehren sich gegen Forderung

„Darf man schon. Man wird nur gebeten, es nicht zu tun. Wahrscheinlich, um Diebstahl vorzubeugen oder Stau an der Kasse wegen Leuten, die direkt dort langsam einpacken, zu vermeiden“, kommentiert jemand. „Es geht eher darum, dass du im Laden eigentlich nur den Körbe verwenden darfst. Benutzt du vor der Kasse deine eigene Tasche, kann das unter anderem als Diebstahl gelten bzw. es liegt der Verdacht einer Straftat vor“, ergänzt ein weiter Reddit-Nutzer.

Mehr aktuelle Themen und News:

Doch gerade Edeka-Kunden, die zum Beispiel ohne Auto kommen, möchten der Bitte des Einzelhändlers nicht nachkommen. „Ich geh immer zu Fuß, nehm eine riesige Tasche mit, da schmeiß ich alles rein, an der Kasse packe ich es wieder aus, lege alles aufs Band und zeige, dass die Tasche leer ist. Alles kein Thema“, schildert ein Kunde. „Jo. Verstehe auch nicht, was daran so schwer ist. Ich will nicht jedes Mal einen nervösen, abgegrapschten Einkaufswagen rumschieben. Vor allem nicht für die paar Sachen die ich normal kaufe“, stimmt ein weiterer zu.

„Das ist eine Bitte, kein Verbot und dieser Bitte komme ich einfach nicht nach, fertig“, wird ein anderer Kommentator deutlich. „Weil Edeka einen Dachschaden hat. Bei uns darf man keine Rucksäcke mit reinnehmen. Einfach trotzdem machen und normal bezahlen, drei von vier Mal sagt keiner was“, antwortet ein weiterer auf die ursprüngliche Frage zu dem neuen Edeka-Gebot.