Edeka führt in einer Filiale ein neues System ein. (Symbolbild)

Edeka: Neues System in Filiale wegen Corona! Entscheidende Änderung für Kunden

In Zeiten von Corona ist alles anders, auch in Supermärkten wie Edeka. Zwar sind diese von dem bevorstehenden Lockdown ausgenommen, doch gelten auch dort weiterhin gewisse Regeln, um dem Corona-Ansteckungsrisiko entgegenzuwirken. So ist die Zahl der sich gleichzeitig im Laden befindenden Kunden beschränkt.

Um die Schutzmaßnahme zu unterstützen und zugleich seinen Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten, hat eine Edeka-Filiale jetzt ein neues System eingeführt. Dadurch ändert sich für Kunden etwas Entscheidendes.

Edeka: Neues System bringt entscheidende Änderung für Kunden

Zur Steuerung des Zutritts zum Geschäft dürfen Kunden viele Supermärkte nur mit einem Einkaufswagen betreten. So war es bislang auch bei der Edeka-Filiale in Münden bei Kassel.

Edeka: Kunden müssen sich wegen eines neuen System auf eine entscheidende Änderung einstellen. (Symbolbild) Foto: imago images / STPP

Nun gibt es dort allerdings ein neues System, wie Edeka Neukauf Daube auf seiner Facebook-Seite schreibt. „Um Ihnen Ihren Einkauf im Edeka-Markt zu erleichtern, haben wir am Eingang ein Ampelsystem zur Einlasskontrolle installiert“, erklärt der Supermarkt. So werde die Personenanzahl im Laden ermittelt.

Bei 'Grün' dürften die Kunden eintreten, bei 'Rot' „bitten wir Sie um etwas Geduld und darum, kurz vor dem Markt zu warten.“ Dadurch sei die Nutzung eines Einkaufswagens nicht mehr nötig, schreibt der Supermarkt weiter.

------------------------------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

Edeka veröffentlicht seine Angebote in einem Prospekt

------------------------------

+++ Supermarkt: Wertvolle Corona-Tipps! Mit diesen Tricks musst du nur einmal in der Woche einkaufen gehen +++

Ein ebenfalls veröffentlichtes Foto zeigt eine grünaufleuchtete Tafel mit der Aufschrift: Bitte treten Sie ein.“ Dazu ist eine große Hand mit einem nach oben gerichteten Daumen abgebildet. Zudem informiert das Ampelsystem über die aktuelle Kundenanzahl in der Filiale, welche zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme bei 45 lag.

------------------------------

Mehr News zu Edeka:

Edeka-Kunde ist sich dieser Vorschrift auf Parkplatz nicht bewusst – dann flippt er aus

Edeka, Rewe & Co.: Supermärkte warnen vor Chaos! „Kontraproduktiv und nicht nachvollziehbar“

------------------------------

Edeka hat Bitte an Kunden

Die Edeka-Filiale bittet seine Kunden jedoch: „Bitte halten Sie auch auf dem Parkplatz und im Eingangsbereich den Mindestabstand zu anderen Kunden und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ein.“

Edeka führt in einer Filiale ein neues System ein, das Folgen für die Kunden hat. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic

Es ist sicherlich positiv zu bewerten, dass sich die Edeka-Filiale mit einer modernen Umsetzung der Corona-Maßnahme beschäftigt. Warum Kunden beim Einkaufen keinen Einkaufswagen mehr nutzen müssen, erklärt der Supermarkt allerdings nicht. Schließlich kann durch die Nutzung der Einkaufswagen nicht nur die Kundenanzahl gesteuert werden, sondern es noch einen weiteren sinnvollen Effekt: Kunden halten so – zumindest für die Zeit, in der sie den Einkaufswagen vor sich herschieben – automatisch Abstand zu anderen ein.

Edeka-Kunden kommen Tränen wegen Weihnachtsvideo: „Ich habe geheult“

Kürzlich teilte Edeka einen Weihnachtsspot - der die Kunden emotional werden ließ. Hier mehr dazu>>>

Auch in Essen sind Edeka-Kunden aus dem Häuschen - Grund sind Neuigkeiten, die der Supermarkt verkündet hat. Hier mehr erfahren.