Ins Regal gerotzt? Edeka-Filiale sorgt mit diesem Schild für Aufsehen!

Ein Hinweisschild in einer Edeka-Filiale polarisiert die Online-Community. Es richtet sich mit scharfen Worten an Kunden. Die Formulierung stößt jedoch bei vielen auf Ablehnung und Ekel und sorgt für lebhafte Kommentare.

Formulierung bei Edeka stößt auf Kritik

Folgenden Aushang fand ein „Reddit„-Nutzer in einem Edeka-Markt bei den Frischwaren: „Werte Kundschaft, wenn Sie noch eine Erziehung von Ihren Eltern genossen haben, rotzen Sie doch nicht in unsere ganzen Regale. Danke.“ Sogleich setzt es den Kommentar: „Dann dürfen wir wohl weiter in die Regale spucken.“

Das Schild kommt bei den Usern nicht gut weg. Viele machen sich entweder lustig oder fühlen sich gemaßregelt und als Kundschaft über einen Kamm geschert. „Der Rotzer muss ohnehin ein Vollasi sein, da bringt das Schild vermutlich nichts“, kommentiert einer. Doch gibt es auch noch ein ganz anderes Problem.

Edeka polarisiert mit drastischem Aushang

Aus den Kommentaren lässt sich schließen, dass viele nun Angst vor der Frischware haben. Edeka könnte mit dem Hinweis den Kunden sogar den Eindruck vermitteln, dort unhygienische Ware vorzufinden. „Wenn ich das als Kunde lese, habe ich natürlich enorm Motivation hier etwas zu kaufen.“

Trotz der Kritik gibt es auch Verständnis. Einige Nutzer loben den Versuch von Edeka, auf das Problem aufmerksam zu machen. Ein Kommentar verteidigt die Maßnahme: „Hier versuchen sie wenigstens was dagegen zu machen.“ Dennoch überwiegt die Meinung, dass der Wortlaut unüberlegt wirkt.

Viele Kommentatoren raten, Obst und Gemüse gründlich zu waschen, unabhängig von Hinweisen. Andere finden den Aushang für ein Unternehmen wie Edeka unpassend. Das Schild richtet laut Nutzern mehr Schaden an, als es bringt. Die Diskussion zeigt: Solche Aktionen können das Image eines Händlers nachhaltig beeinflussen.

