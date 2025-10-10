Edeka-Filiale führt neue Pfandregel ein – Kunden gehen auf die Barrikaden: „Absolutes Pfui-Pfui!“

Der Streit um verschwundene Einkaufskörbe spitzt sich zu: Ein Edeka-Markt greift jetzt durch und führt ein Pfandsystem ein. Statt die praktischen Tragekörbe einfach mitzunehmen, müssen Kunden künftig entweder fünf Euro oder ihren Personalausweis hinterlegen, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Schild zeigt.

Ein „Reddit“-User veröffentlichte nämlich ein Bild des Aushangs, der die neue Regelung erklärt. Mit großen Buchstaben werden Kunden darauf hingewiesen: „Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Einkaufskörbe das Haus nur gegen Pfand (5 Euro / Personalausweis) verlassen dürfen.“ Nicht alle Nutzer zeigen sich begeistert – besonders das Thema „Personalausweis-Pfand“ sorgt für Diskussionen online.

Personalausweis als Pfand bei Edeka?

Viele „Reddit“-Nutzer kritisieren die Pfandforderung. Laut deutschem Gesetz ist es nämlich verboten, den Personalausweis als Pfand zu verlangen. „Absolutes Pfui-Pfui!“, schreibt ein User empört. Auch Verbraucherzentralen raten laut „wa.de“ Kunden dringend, in solchen Fällen keine persönlichen Dokumente hinterlegen. Das Gesetz schützt vor Datenmissbrauch.

Andere Nutzer zeigen allerdings Verständnis für den drastischen Schritt von Edeka. Immer wieder landen Einkaufskörbe nicht zurück im Geschäft, sondern verschwinden. Ein ehemaliger Supermarktmitarbeiter berichtet: „Markteröffnung im November mit 50 Körben. Im März hatten wir noch 20. Trotz ständiger Hinweise an die Kunden.“

Edeka-Kunden reagieren mit gemischten Gefühlen

Die Maßnahme spaltet die Meinungen. Während einige Kunden den Schritt von Edeka nachvollziehbar finden, empfinden andere das Pfandsystem als ärgerlich. Besonders die Höhe von fünf Euro erhitzt die Gemüter. Ein Kommentator auf „Reddit“ vergleicht es ironisch: „Einkaufswagen ‚kosten‘ natürlich weiterhin 50ct“ – ein deutlicher Seitenhieb auf die neue Regelung.

Edeka setzt mit dem Pfand darauf, die Unkosten durch gestohlene Körbe zu minimieren. Denn die verschwundenen Tragehilfen verursachen jährlich hohe Kosten für Supermärkte. Einige fordern, das Pfandsystem auch auf Einkaufswagen auszuweiten oder alternative Maßnahmen zu prüfen, wie etwa fest installierte Körbe.