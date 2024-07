Edeka stellt Kunden nur eine Frage – und löst damit riesige Diskussion aus

Unter einem Facebook-Post von Edeka ist eine riesige Diskussion entfacht. Dabei stellte der Supermarkt lediglich in einem Post eine kleine Frage. Edeka forderte seinen Kunden auf, sich zu entscheiden: Nudeln oder Kartoffeln.

Auf Facebook postet Edeka die Frage: „Auf was könntet ihr eher verzichten?“ Nie wieder Kartoffeln oder nie wieder Nudeln essen? Das Thema löste bei den Kunden eine heftige Diskussion aus. Anscheinend haben viele User eine sehr unterschiedliche Meinung, worauf man am ehesten verzichten könnte.

Edeka: Kartoffeln oder Nudeln?

So kommentiert eine Nutzerin: „Nie wieder Kartoffeln. Was würde ich ohne Nudeln machen?“ Eine Meinung, die anscheinend viele zu teilen scheinen. Eine andere Nutzerin kommentierte den Edeka-Post: „Auf die Nudeln kann ich verzichten.“ Viele Kunden sind also von Nudeln komplett begeistert und können sich nicht vorstellen, diese nie wieder essen zu dürfen.

Aber auch die Kartoffel hat unglaublich viele Fans in den Kommentaren des Posts von Edeka. Eine Nutzerin schreibt so entschieden: „Team Kartoffeln.“ Eine andere Userin kommentiert: „Nie wieder Nudeln, ohne Kartoffel geht gar nicht!“ Das Nahrungsmittel scheint allgemein sehr beliebt zu sein.

Jedoch führen die Kartoffel-Fans auch einige triftige Gründe auf, warum man eher auf Nudeln verzichten sollte. Im Gegensatz zu Nudeln sind Kartoffeln nämlich deutlich gesünder. Eine Edeka-Kundin erklärt so zum Beispiel: „Ich esse ganz gerne Nudeln, aber ganz klarer Favorit sind Kartoffeln. Allein die Nährwerte sind es wert.“ Scherzhaft unterstützt ein User diese Argumentation: „In Kartoffeln sind viele wichtige Nährstoffe enthalten. Pommes zum Beispiel!“ Gegen das Argument kommt wohl selbst der größte Nudel-Fan nicht mehr an.

Kartoffelpreise momentan sehr hoch

Es gibt jedoch für viele Kunden von Edeka einen Grund, doch lieber auf Kartoffeln zu verzichten, und das sind die momentanen Preise für das Lebensmittel. Viele müssen momentan ohnehin auf Kartoffeln verzichten, da man es sich einfach nicht leisten kann. So schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren: „Bei den momentanen Preisen für Kartoffeln essen wir als Familie alles andere. Kartoffeln sind momentan halt nicht leistbar.“

Der Post von Edeka auf Facebook hat für eine hitzige Diskussion gesorgt. Am Ende scheinen sich die Kunden uneinig zu sein, worauf man am eher verzichten könnte. Die Wahl ist aber auch wirklich schwierig. Sehr treffend schreibt deswegen eine Nutzerin: „Bin ich froh, dass ich diese Entscheidung nie treffen werde.“