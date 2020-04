Edeka erwägt drastische Maßnahme wegen der Corona-Krise

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Jetzt kommt die Lawine ins Rollen...

Das Coronavirus hält die Welt in Atem, weltweit sind bereits Zehntausende der heimtückischen Krankheit zum Opfer gefallen. Das gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Leben steht in fast ganz Europa und auch in den Vereinigten Staaten nahezu still.

Deshalb hatte Sportartikelhersteller Adidas erwogen, keine Mieten zu zahlen, da ein Großteil aller Filialen ohnehin geschlossen seien. Nach heftiger Kritik am Dax-Konzern hat Adidas diesen Vorstoß zurückgenommen. Zieht jetzt auch Edeka nach?

Edeka erwägt, Miete nur noch unter Vorbehalt zu zahlen! (Symbolfoto) Foto: imago images / Noah Wedel

Coronavirus: Edeka Nord und Hit wollen Mieten nur unter Vorbehalt zahlen wollen

Jetzt soll es erste Nachahmer geben: Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ erwägen auch die Supermarkt-Unternehmen Edeka Nord und Hit eine Einschränkung ihrer Zahlungen! So schreibe Edeka Nord an einen Ver­mie­ter: „Wir bit­ten um Ver­ständ­nis, dass un­sere Miet­zah­lun­gen ab so­fort nur noch unter dem Vor­be­halt der Rück­zah­lung ge­leis­tet wer­den.“ Die genossenschaftlich aufgebaute Edeka-Gruppe besteht aus sieben Regionalgesellschaften.

Würden die gemieteten Fi­lia­len we­gen be­hörd­li­cher Auflagen nicht mehr nutz­bar wie ge­wohnt, werde man ge­zahlte Mie­ten „zu einem spä­te­ren Zeit­punkt von Ihnen zu­rück­for­dern“, heißt es dem Bericht zufolge weiter. Ähn­lich argumentiere Hit. Man rege eine „zu­nächst zeit­lich be­grenzte Ver­ein­ba­rung zur sach­ge­rech­ten Ver­tei­lung der Las­ten und Ri­si­ken“ an.

Fachleute sehen keine rechtliche Grundlage

Fachleute halten die Begründungen seitens Edeka Nord und Hit allerdings für abwegig. Burkhard Raffenberg, Experte für Gewerbemieten bei der Bonner Kanzlei DHPG, zur „Welt am Sonntag“: „So­lange keine Män­gel am Ge­bäude vor­lie­gen, ist eine mög­li­che Nut­zungs­ein­schrän­kung nicht Sache des Ver­mie­ter­s.“ Martin Gegenwart von der IHK Offenbach sieht das ähnlich: „Recht­lich hat das Schrei­ben keine Be­deu­tung, wenn der Ver­mie­ter nicht dar­auf ein­geht und es keine ge­setz­li­che Grund­lage für das An­lie­gen gib­t.“

-----------------------------

Das Coronavirus in NRW, Deutschland und weltweit:

++ Corona in NRW: 258 Tote in NRW – Polizei löst Menschenmenge in Düsseldorf auf – „Car-Freitag“ fällt aus ++

++ Coronavirus: Boris Johnson in Krankenhaus – Tausende wollen nach Deutschland – Tiger in New York hat Corona ++

-----------------------------

Die gibt es in der Tat nicht, denn: Lebensmittelhändler gehören bislang zu den wenigen Branchen, die von den umfassenden Schließungen und Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgenommen sind.