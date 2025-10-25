Jeder Schritt bis zur Kasse: Chips im Einkaufswagen überwachen Edeka-Kunden

Für Supermärkte wie Edeka, Rewe & Co. ist es aus wirtschaftlicher Sicht äußerst wichtig zu wissen, wie sich ihre Kunden beim Einkauf verhalten. Welche Bereiche der Filiale sind besonders gut besucht? Wo lassen sich im Laden Sonderangebote besonders effektiv platzieren? Welche Produkte im Sortiment wurden nach intensiver Werbung im Netz oder im Prospekt aktiv von Kunden aufgesucht?

All das liefert wertvolle Schlüsse für die Ladenbetreiber. Nun hat sich ein Partner von Edeka mit einem Start-Up zusammengetan, um hier eine neue Technologie zu testen. In einigen Edeka-Filialen soll das Kundenverhalten im Supermarkt nun ganz genau erfasst werden.

Chips im Edeka-Einkaufswagen

Das Saatgutunternehmen „L. Stroetmann“ aus Münster beliefert rund 80 Edeka-Einzelhändler – und betreibt sogar sieben eigene Edeka-Center. Gemeinsam mit dem Start-Up „Cyreen“, das sich auf die Analyse von Konsumverhalten im Einzelhandel spezialisiert hat, will der Edeka-Lieferant nun die Bewegung der Kunden „in Echtzeit“ verfolgen, berichtet das Portal „Lebensmittelpraxis.de„. „Cyreen“ nutzt dafür die so genannte „C.A.P.-Technologie“.

Dafür werden RFID-Chips an Einkaufswegen genutzt. RFID steht für „Radio Frequency Identification“, auf den Chips können Daten gespeichert und über Funk ausgelesen werden. Sie sollen genau erfassen, welche Bereiche des Ladens die Edeka-Kunden wann aufsuchen, welche Werbeanzeigen sie während ihres Aufenthaltes zu sehen bekommen und wie sich diese auf ihren Einkauf auswirken.

„Für uns ist die Relevanz von Werbung entscheidend – es geht darum, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit auszuspielen“, erklärt Stroetmann-Vorstand Jörg Wolf in einer Pressemitteilung. Das Ziel: Die Verkaufsfläche, die Werbungssteuerung und den Aufbau der Filialen bei Edeka & Co. so gezielt und effektiv wie möglich zu gestalten.

„Cyreen“-Mitgründer Ciril Hofmann betont zudem: „Mit der C.A.P.-Technologie schlagen wir eine Brücke zwischen klassischem stationärem Handel und den datengetriebenen Möglichkeiten des E-Commerce“.