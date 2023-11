Edeka-Kunde blickt in Prospekt – und ist fassungslos! „Ähhhm, nein“

Okay, da sind Kunde und Edeka wohl nicht einer Meinung!

Als dieser Kunde im Edeka-Prospekt blätterte, um nach Sonderangeboten zu suchen, stieß er auf eine Formulierung, die ihn fassungslos machte.

Das könnte dich auch interessieren: Edeka-Kunde schäumt bei Blick auf Produkt-Regal vor Wut – „Ihr habt sie doch nicht mehr alle!“

Edeka-Kunde kann nicht fassen, was er im Prospekt sieht

Die Rede ist von Weihnachtsgebäck. Spekulatius oder Lebkuchen – alles gibt es schon reichlich in den Regalen von Edeka, Aldi und Co. Und das nicht erst seit kurzem. Unsere Supermärkte lassen sich da nicht lumpen und stellen die leckeren Häppchen gerne schon im September in die Regale.

Das könnte dich auch interessieren: Edeka lockt Kunden mit günstigen Produkten – doch die gehen auf die Barrikaden: „Mega unzufrieden“

So richtig weihnachtlich oder gar winterlich ist es zu dieser Zeit allerdings noch nicht. Also eigentlich so gar nicht die richtige Saison. Solche Snacks gehören doch in den Winter, findet der Kunde. Doch im Edeka-Prospekt werden Spekulatius und Lebkuchen plötzlich „Oh du süßes Herbstgebäck“!

Mehr News:

„Edeka, tut mir leid“

Der fassungslose Kunde wirft sofort sein Handy an und geht auf X (ehemals Twitter). „Ähhhm, nein, Edeka, tut mir leid“, schreibt er. „Spekulatius und Lebkuchen sind kein Herbstgebäck, sondern Weihnachtsgebäck. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es schon seit September im Laden steht.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Frage ist, ob dieser Fakt Edeka nicht gar bewusst war – und sie ganz bewusst das Weihnachtslied „Oh du Fröhliche“ auf die Herbstsaison umgedichtet haben.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Und wenn man es ganz genau nimmt, ist ja selbst die Adventszeit noch im kalendarischen Herbst. Dann der Winter beginnt offiziell erst am Freitag, dem 22. Dezember – also ganz knapp vor Weihnachten.