Edeka: Einkaufs-Trick spart viel Zeit – bisher kannten ihn nur Mitarbeiter

Selbst wenn man täglich im Edeka einkaufen geht – als Kunde wird man eine Edeka-Filiale wohl nie so gut kennen, wie die Mitarbeiter vor Ort. Nur sie haben zum Beispiel einen Überblick über Sortimentsbestände oder Waren, die noch im Lager schlummern, nur sie wissen, welche Angebote bald warten oder wann es Preis-Aktionen gibt.

Ein Edeka-Mitarbeiter weiht Kunden jetzt allerdings ein, indem er einen Trick verrät, den wohl die wenigsten kennen. Er wird deinen Einkauf bei Edeka allerdings deutlich schneller machen.

Edeka-Mitarbeiter verrät Dosen-Trick

Auf TikTok hat ein Edeka-Mitarbeiter aus NRW eigentlich nur einen Trick für Kollegen veröffentlichen. In dem Video richtet er sich an „alle, die im Einzelhandel arbeiten“, will ihnen mit seinem Wissen die Arbeit erleichtern.

Dabei geht es um das Verräumen von Getränkedosen, wie zum Beispiel von Energydrinks wie Red Bull oder von Coca-Cola, die in großer Stückzahl auf Palette in Folie eingeschweißt sind, wenn sie zu einem Supermarkt geliefert werden. Die Folie mit der Hand auf- und abzureißen ist nicht immer einfach und kostet die Mitarbeiter entsprechend viel Zeit – nicht aber den Edeka-Mitarbeiter auf TikTok, wie „Merkur“ berichtet.

So zeigt er in dem Clip anhand einer 24er-Packung Red Bull sein Vorgehen: Erst stellt er die Palette auf den Kopf, dann schneidet er mit einem Teppichmesser ein X in die Folie am Boden. Anschließend stellt er die Palette wieder richtig rum – und die Folie löst sich sofort von selbst!

Edeka: „Deswegen habe ich keine Kohlensäure drin“

Während einige Supermarkt-Kollegen den Clou bereits kennen, ihn oft bereits am ersten Tag ihrer Ausbildung lernen, tummeln sich in den Kommentaren auch viele mögliche Kunden. Schließlich haben auch die es öfter mit den nervigen Folien zu tun, etwa, wenn nur eine Dose aus einem Sixpack gewünscht ist.

Einige sind deshalb dankbar für den Trick, finden ihn „genial“ und wünschten, sie hätten das früher gewusst. Andere verstehen wiederum nun, warum sie manchmal weniger Kohlensäure in ihren Getränken haben – denn beim Trick des Edeka-Mitarbeiter werden die Dosen zwangsläufig ein wenig geschüttelt. „Deswegen habe ich keine Kohlensäure drin“, schreibt jemand. Ein anderer bestätigt: „Und wir wundern uns, wo die Kohlensäure ist.“

In jedem Fall – egal ob es um Mitarbeiter oder Kunden geht – sollte man den Trick des Edeka-Angestellten mit Vorsicht genießen, damit es nicht zu Schnittwunden oder schlimmeren Verletzungen durch das Teppichmesser kommt.