Edeka zieht die Reißleine! Eigenmarke ist Geschichte

Edeka macht Ernst! Deutschlands größte Supermarktkette räumt im Eigenmarken-Chaos auf. Ab 2026 verschwindet ein bekanntes Label endgültig aus den Regalen. Kunden müssen sich umgewöhnen. Bislang war das mit den Regionalmarken bei Edeka ein ziemliches Durcheinander. In einer Region hieß es „Heimatliebe“, woanders „Unsere Heimat“ oder „Mein Land“. Für Kunden war oft unklar, welche Produkte wirklich aus der Region stammen. Damit ist jetzt Schluss.

Edeka macht Schluss mit dem Flickenteppich – und führt ein einheitliches Label ein. Der neue Name: „Von Herzen Regional“. Das Logo zeigt ein gelbes Herz, das künftig auf allen regionalen Produkten prangen soll. Damit will Edeka die Wiedererkennung stärken und zeigen, wo die Ware wirklich herkommt.

Edeka wirft altes Label raus

Wie die „Lebensmittel-Zeitung“ berichtet, wird in gleich vier Edeka-Regionen die bisherige Marke „Heimatliebe“ ersetzt. Betroffen sind Minden-Hannover, Hessenring, Nordbayern-Sachsen-Thüringen und Südbayern. Auch kleine Zwischenlabels für Obst, Gemüse oder Frischeprodukte verschwinden.

+++ Edeka-Filiale führt neue Pfandregel ein – Kunden gehen auf die Barrikaden: „Absolutes Pfui-Pfui!“ +++

Im Frühjahr 2025 soll das neue Herz-Logo erstmals im Regal auftauchen – passend zur Saison von Spargel, Erdbeeren und frischem Gemüse. Kunden sollen so sofort erkennen, wenn ein Produkt aus ihrer Nähe stammt. An den Inhalten ändert sich nichts. Die Produkte kommen weiterhin aus den regionalen Zentrallagern, je nach Saison und Verfügbarkeit. Auch die bekannten Markenprogramme wie „Bauerngut“ oder „Hofglück“ bleiben bestehen.

„Unsere Heimat“ mit herzlicher Ergänzung

Und was ist mit den beliebten Marken aus Südwest und Nord? Keine Sorge – das Erfolgslabel „Unsere Heimat“ bleibt. Es wird einfach um das Herz-Logo ergänzt. Schon jetzt tragen erste Produkte, wie ein Bio-Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, beide Kennzeichnungen.

Das neue Design orientiert sich an der Eigenmarke „Edeka Herzstücke“, die bereits im vergangenen Jahr gestartet ist. Sie steht für mittelpreisige Produkte und verkauft sich besser als viele teure Markenartikel.

Edeka setzt damit weiter auf Regionalität – ein Thema, das bei Kunden ankommt. Schon heute stammen rund 30 Prozent des Sortiments von regionalen oder lokalen Erzeugern. Die Tendenz? Steigend. Aus der Hamburger Zentrale gibt’s zu den neuen Plänen bisher keinen Kommentar.