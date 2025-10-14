Nach dm jetzt auch Edeka, Rossmann & Co. im Visier – Kunden müssen bei diesem Produkt vorsichtig sein

Rückrufe sind leider keine Seltenheit, meistens durch Fehler in der Produktion verursacht. Und auch dm musste erst kürzlich ein beliebtes Produkt aus seinem Sortiment zurückrufen. Die Rede ist vom „Tofu Natur“ der Eigenmarke „dm Bio“. Die Hersteller konnten nicht ausschließen, dass aufgrund unzureichender Erhitzung ein Krankheitserreger namens „Bacillus cereus“ im Tofu entstanden ist.

Der Verzehr könnte für Verbraucher üble Folgen wie Erbrechen und Durchfall hervorrufen (hier mehr dazu). Nun werden auch Kunden von Edeka, Rossmann und Co. gewarnt, denn auch hier muss ein Tofu-Produkt zurückgerufen werden – allerdings natürlich von einer anderen Marke.

Tofu-Rückruf bei Edeka, Rossmann und Co.

Tofu ist bei vielen Vegetariern und Veganern ein beliebtes Nahrungs- und Ersatzprodukt zu Fleisch geworden. Zumal der Geschmack immer feiner und die Vielfalt immer größer wird. Doch vom Verzehr des ungekühlten Alnatura Räuchertofus in der 200-Gramm-Packung muss der Hersteller nun leider selbst abraten, wie „Lebensmittelwarnung.de“ berichtet.

Um dieses Produkt geht es:

Produktbezeichnung: Alnatura Räuchertofu, ungekühlt, 200 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.07.2026

Verpackungseinheit: 200 Gramm

Hersteller: Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7,

64295 Darmstadt

„Im Rahmen der Produktion kam es zu einer unzureichenden Erhitzung“, so die Erklärung. Das könne dazu führen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum vom 5. Juli 2026 noch unterschritten wird und dar Produkt bereits zuvor verdirbt.

Der betroffene Alnatura Räuchertofu. Foto: Alnatura Produktions- und Handels GmbH

Das Produkt wurde nicht nur in den Alnatura-Filialen, sondern auch in weiteren Handelsketten – wo auch Rossmann und Edeka zugehören – verkauft. Wer ein betroffenes Produkt mit den entsprechenden Beischreibungen bei sich zuhause hat, kann dies einfach wieder an einem Standort seiner Wahl zurückgeben. Verbraucher erhalten ihr Geld zurück – auch ohne den Kassenbon.