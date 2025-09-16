Edeka im Vormarsch! Markenherstellern klappt die Kinnlade herunter

Edeka legt dieser Tage ordentlich vor. Mit seinem Nettoumsatz von über 40 Milliarden Euro thront die Supermarkt-Kette an der Spitze des Einzelhandels (mehr dazu hier >>>). Jetzt wird das Unternehmen noch mit weiteren Auszeichnungen gekürt.

Vom Deutschen Institut für Service-Qualität und von der Stiftung Warentest wurde Edeka jetzt gleich zweifach ausgezeichnet. Und das gleich zweimal für seine Kaffee-Produkte. Die Konkurrenz kann dabei nur machtlos zusehen.

Edeka als Testsieger gekürt

„Wir wissen ja schon, dass unser CoffeeB System eine runde Sache ist – nun wurden wir dafür auch zweifach ausgezeichnet“, gibt sich Edeka auf Facebook jetzt ganz bodenständig. Dabei wurde nicht nur die hauseigene Kaffeemaschine gekürt, sondern auch gleich der Kaffee der Edeka-Eigenmarke.

Laut einer aktuellen Mitteilung wurde das CoffeeB System vom Deutschen Institut für Service-Qualität zum Produkt des Jahres gekürt. Die Stiftung Warentest legt da einmal nach und zeichnet die Coffee Balls Lungo, das eigene Kaffee-Produkt von Edeka, mit der Note Gut aus. Selbst namhafte Hersteller wie Nespresso können da einpacken!

Kunden sind geteilter Meinung

„Darauf heben wir die Tassen und sagen Danke“, freut sich Edeka bei Facebook. Und was sagen die Kunden zum Erfolg ihrer Supermarktkette? Die scheinen nicht ganz so überzeugt, wie die Deutschen Institute.

„Bei mir steht sie im Keller. Balls zu teuer und wirklich schmecken tun sie mir auch nicht“, so eine Kundin. „Kaffeeballs im Kilopreis völlig überteuert“, findet auch der nächste. Dem stimmen allerdings nicht alle zu: „Mega System, hab zwei davon“, hält ein anderer Edeka-Kunde dagegen. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.