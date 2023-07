Bei diesem Anblick können manche Kunden von Edeka nur mit Kopf schütteln. Es geht um Preiskämpfe, Deklarierungen in den Märkten und verzweifelte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

In den vergangenen Jahren schossen die Lebensmittelpreise in Supermärkten wie Edeka blitzschnell in gigantische Höhen. Gründe für die enormen Preissteigerungen wurden viele genannt: Rohstoff-Knappheit, Kriege, die Covid-Krise, Lieferketten-Probleme, gestiegene Personalkosten, eine globale Inflation – die Liste könnte man gefühlt ewig lang fortsetzen.

Edeka und Co. lassen Kunden tief in die Tasche greifen

Ob diese Gründe jedoch rechtfertigen, dass die Preise vieler Produkte bei Edeka, Lidl, Kaufland und Co. in jüngster Vergangenheit teilweise um 50 Prozent oder mehr angestiegen sind, wirkt äußerst zweifelhaft. Viele Experten sind sich sicher, dass einige Lebensmittelhersteller die Gunst der Stunde nutzen und die Preise für ihre Produkte in die Höhe treiben. Kein Wunder, dass Kunden seit geraumer Zeit beim Einkaufen noch genauer auf den Preis achten als sie es ohnehin schon immer taten.

In vielen Filialen von Edeka störten Kunden sich zuletzt an ganz besonderen Preisschildern. „Discountbillig“, steht auf diesen Preisschildern. Allerdings haben einige Kunden das Gefühl, dass die jeweiligen Produkte eigentlich gar nicht erwähnenswert preiswert sind. Exemplarisch für viele Kunden, die sich auf der Facebook-Seite des Unternehmens darüber aufregten, veröffentlichte ein Kunde dort ein Foto eines Regals einer Edeka-Filiale. Darin ausgelegt: Milka-Schokolade, die 100-Gramm-Tafel für 1,35 Euro. Auch hier prangt das umstrittene „Discountbillig“-Schild.

Edeka-Kunden diskutieren über Schilder

Der Kunde fragt: „Hey Edeka, was ist daran discountbillig? Wenn ich mich mit irgendetwas auskenne, dann ist es Milka und die Preise. Die Schokolade ist nirgendwo teurer. Nirgendwo! Was also ist an eurem Preis so billig?“

Ein anderer Kunde meint augenzwinkernd: „Werbung ist wie Politik. Es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Hauptsache, es gibt genug Deppen, die dran glauben.“

Dabei ist das Versprechen von Edeka in diesem Fall keinesfalls deplatziert. Der Einzelhandels-Riese möchte lediglich darauf aufmerksam machen, dass Kunden bei Edeka für dieses Produkt genau so viel bezahlt wie bei einem Discounter. Denn auch bei Aldi Nord kostet die 100-Gramm-Tafel Milka-Schokolade derzeit 1,35 Euro.