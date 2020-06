Edeka: Kunde kauft Gemüsesaat – doch als er DAS sieht, ist er völlig verwundert

Hamburg. Die Sonne scheint vom Himmel. Hobbygärtner können sich gerade beim Pflanzen von Gemüse und Obst voll austoben. Gemüseanbau auf dem eigenen Balkon – diesen Traum hatte ein Mann aus Hamburg und kaufte sich kurzerhand beim Edeka seines Vertrauens eine Handvoll Chilli-Samen. Wenige Wochen später war der Kunde dann aber doch sehr verwundert.

Denn was auch immer der Mann bei Edeka in Hamburg bekommen hat: Das, was mittlerweile aus seinem Beet sprießt, ist definitiv keine Chilli-Pflanze. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet von dem skurrilen Gärtnerei-Abenteuer.

Edeka: Mann kauft Chili-Samen – doch was er dann in seinem Beet sieht, lässt ihn den Kopf schütteln

Denn der verwunderte Chilli-Fan ist komplett ahnungslos, was es mit dem Grünzeug auf seinem Balkon auf sich hat. Auf Facebook teilt der irritierte Mann ein Foto der Pflanze und bittet um Hilfe bei der Identifizerung.

Edeka: Ein Kunde hatte sich in einer Filiale einige Chilli-Samen gekauft und diese auf seinem Balkon eingepflanzt. Doch was daraus wuchs, überraschte ihn sehr. (Symbolbild) Foto: imago images / STAR-MEDIA

Vielleicht hast du ja sogar selbst eine Idee. Wie die unerwartete Pflanze aussieht und um was es sich dabei handeln könnte, kannst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen>>>

