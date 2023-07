Saisonangebote sind bei Edeka äußerst beliebt. Im Sommer gibt es verschiedene Eissorten, saisonales Obst und auch das ein oder andere bekannte Produkt im Sommerformat. Seien es Schokoriegel mit Eiscafé-Geschmack oder irgendwas mit Kokos.

Doch wenn die Angebote noch so gar nicht in die allgemeine Stimmung und zum Wetter passen, dann trifft das die Kunden ziemlich unvorbereitet. So haben die ersten Edeka-Filialen bereits einen Schritt gewagt, an den sich die Kundschaft nicht so recht gewöhnen mag.

Edeka prescht vor und verkauft jetzt DAS

Wir haben gerade einmal Ende Juli. Für Halloween-Deko wäre es noch etwas früh, aber für Weihnachtssüßigkeiten ist es noch viel zu früh. Das sieht Edeka aber anscheinend anders. Zumindest in Berlin haben bereits die ersten Märkte Lebkuchen und andere winterliche Süßspeisen in die Regale und Pappaufsteller gepackt.

Jedes Jahr scheinen sich die Supermärkte zu überbieten und immer früher die Saisonartikel hervorzuholen. Aber im Juli, mitten im Hochsommer, wäre doch maximal ein Lebkucheneis drin. So sehen das zumindest die Kunden. Auf Twitter haben sich einige über die verfrühte Aktion der Märkte aufgeregt.

Kunden laufen Sturm

„Im Edeka des Grauens gibt’s nicht viel, aber auf albernes Gebäck namens „Winter Zauber“ ist Mitte Juli stets Verlass“, teilt ein Twitter-User ein Bild aus einer Berliner Supermarkt-Filiale. Hier steht bereits Quarkkuchen mit winterlichem Aroma im Regal.

Ein Nutzer kommentiert das Foto gleich und kann das Gesehene noch überbieten. „Letzte Woche im Edeka“ lagen bereits Lebkuchen aus. „Oh“, kann da der User nur noch sagen. Andere wollen das noch nicht wahrhaben.

„Nein, nein, nein, es ist zu früh. Ich kann das noch nicht“, fleht einer in den Kommentaren. „Bitte sag mir, dass das nicht real ist.“ Doch das ist es scheinbar. Na dann, frohe Weihnachten!