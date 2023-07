Edeka ändert plötzlich Portionsgrößen – „Elende Heuchler“

Kunden müssen beim Einkauf in Supermärkten wie Edeka immer öfter genauer hinsehen, was sie in ihren Wagen packen, weil die Preise für viele Lebensmittel in die Höhe schießen. Manchmal zeigen sich Preiserhöhungen auch nicht auf den ersten Blick, wenn zum Beispiel der Preis gleich gebelieben ist, aber weniger Inhalt in der Packung steckt.

Edeka ist jetzt allerdings einen anderen Weg gegangen, bietet seinen Kunden bewusst und transparent eine kleinere Packung eines Lebensmittels an. Doch gerade für diese Transparenz erntet der Einzelhändler Kritik und Spott der Kunden.

Edeka verkleinert Schinken-Packung

Im Internet kursiert ein spezielles Angebot der Edeka-Eigenmarke „Gut & Günstig“, wonach der „Delikatess Hinterkochschinken“ neuerdings in einer extra kleinen Menge verkauft wird. Auf der Packung klebt demnach der Hinweis „Kleiner Kauf. Kleine Menge. Weniger Food Waste!“

Es handelt sich bei dem genannten Schinken-Angebot also immerhin nicht um eine ärgerliche Mogelpackung, bei der weniger Inhalt zum gleichen Preis angeboten wird, sondern um eine bewusste Maßnahme gegen Lebensmittelverschwendung. Vor allem Singles oder Ein-Personen-Haushalte haben manchmal Probleme, geöffnete Lebensmittel vor Ablauf der Haltbarkeit aufzubrauchen.

Doch der sinnvolle Gedanke hinter dem neuen Edeka-Schinken stößt bei Kunden auf taube Ohren. Stattdessen wird der Supermarkt für die Aktion verspottet.

Edeka in der Kritik: „Elende Heuchler“

So kommentiert ein Reddit-User, der ein Foto der Schinken-Packung auf der entsprechenden Plattform veröffentlichte, das Ganze mit folgenden Worten: „Und Edeka so: Keine Shrinkflation, sondern…“

Ein anderer kritisierte: „Weniger Food Waste, mehr Plastik Waste“, ein weiterer wird noch deutlicher: „Und dafür mehr Plastikmüll. Elende Heuchler.“ Auch die generelle Formulierung fällt bei einigen durch. „Irgendwie nervt mich daran am meisten das denglische Wort ‚Food Waste‘. Vermarktung geht eindeutig an Generation Instagram“, schreibt jemand.

Es gibt jedoch auch Kunden, die die Aktion von Edeka befürworten und selbst zugeben, als Single-Haushalt gerne zu solchen Packungen zu greifen.