Kassiererin erkennt es sofort: Kunden von Edeka, Aldi & Co. können es nicht verheimlichen

An der Kasse bei Edeka, Aldi und Co. muss es meistens schnell gehen. Die Kassierer ziehen die Ware in Windeseile über den Scanner, anschließend muss der Kunde zahlen. Ein Vorgang, der nur wenige Minuten dauert.

Innerhalb dieser kurzen Zeit kann das Personal von Edeka, Aldi & Co. einiges über dich erfahren – zum Beispiel, ob du Kohle hast oder nicht. Ulrike Schwerdhöfer saß Jahrzehnte lang an der Kasse. Im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hat sie jetzt ausgepackt – und verraten, was Kassierer beim Kassiervorgang sofort von den Kunden erfahren.

Edeka, Aldi & Co.: Kassierer wissen, wer Geld hat und wer nicht

„Ich weiß genau, ob Kunden Geld haben oder nicht. Den Leuten mit viel Geld ist der Preis egal, die nehmen nur das Teuerste und viel Bio“, betont Schwerdhöfer. Außerdem verlangen Kunden, die etwas mehr Geld auf dem Konto haben, in der Regel keinen Kassenzettel.

Aber auch, wer eher weniger Geld besitzt, wird sofort enttarnt. Diese Kunden haben meist einen Einkaufszettel dabei, an den sie sich auch halten. „Bei denen ist alles genau abgezählt, und sie kaufen möglichst viele Sonderangebote“, verrät die ehemalige Kassiererin.

Edeka, Aldi & Co.: Mitarbeiterin enthüllt weiteres Geheimnis

Schwerdhöfer packt gegenüber der „FAZ“ noch ein weiteres, pikantes Geheimnis aus: Kunden, die beispielsweise eine Erotik-Zeitschrift kaufen, legen diese vorwiegend falsch herum auf das Band – aus Scham. Die Kassiererin nimmt es mit Humor. Pech für den Kunden: Um die Zeitschrift mit den sexy Bildern einzuscannen, muss Schwerdhöfer sie umdrehen.

