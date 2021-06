Ebay: „Berühmter“ Sessel steht zum Verkauf – viele TV-Zuschauer dürften ihn kennen

Auf Ebay läuft derzeit eine ganz besondere Auktion: Angeboten wird der Lieblingssessel eines Kölner TV-Promis.

Auch, wenn die Auktion auf Ebay noch einige Tage geht, läuft sie bisher gut an. Derzeit liegen bereits über 20 Angebote vor und es wird vom Verkäufer noch mächtig Werbung gemacht.

Ebay: Schwarzer Ledersessel für Fans

Der Sessel ist etwa 1,56 Meter hoch, 99 Zentimeter hoch und mit schwarzem Leder überzogen. Sobald man sich zurücklehnt, klappen unten die Fußstützen aus.

„Der TV Sessel ist zehn Jahre alt, aber nicht kaputt“, steht neben einem der drei Bilder geschrieben, die Sohnemann Frank für seinen Vater Fred gemacht hat. Na, schon erraten um wen es sich handelt? Natürlich um die Fussbroichs!

Ebay: Das sind die Fussbroichs

„Die Fussbroichs“ war eine Dokumentarfilmreihe über die Kölner Arbeiterfamilie Fred, Annemie und Sohn Frank Fussbroich. Sie wurde ab dem 13. Februar 1990 ausgestrahlt und lief bis 2003.

So sind sie vielen Fans noch in Erinnerung geblieben: authentisch und kölsch. (Archivbild) Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Ursprünglich wurde eine typisch deutsche Arbeiterfamilie für eine Dokumentation gesucht, um den Überfluss an Spielzeug zu verfilmen.

Nach der Dokumentation sollte die Familie ihre eigene Fernsehsendung bekommen. Sie sollte ungeprobt aufgenommen werden – mit oder ohne Kamera. Auch der Kölsche Dialekt wurde dabei keineswegs versteckt.

Ebay: Sessel als Kontaktaufnahme zu Fred

„Es gibt immer noch Fans, die möchten halt mal vorbeikommen und dann haben sie vielleicht einen Grund“, berichtet er in seinem Video „Die Fussbroichs Versteigerung Freds TV Sessel.“

Nun kümmert sich Sohnemann Frank Fussbroich um die Versteigerung des Lieblingssessels seines Vaters Fred. (Archivbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

„Freds TV Sessel muss nach zehn Jahren weichen. Das Geld, was für den Sessel eingenommen wird, wird gespendet an das ‚Regenbogenland’ in Düsseldorf. Das ist ein Kinder- und Jugendhospiz“, lautet die Beschreibung unter der Auktion.

Ebay: Das Geld wird gespendet

Auch privat kümmert sich Frank für das „Regenbogenland“. „Wenn ich ein Bild verkauft habe, gebe ich immer die Hälfte davon ab und dann fühle ich mich einfach gut“, erzählt Frank im Video.

Die Fussbroichs im Cinedom zu ihrer Premiere des DVD-Starts „Die Fussbroichs“ am 21. März 2013. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Also, wer Interesse hat, kann noch mitmachen! (ali)