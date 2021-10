Ebay: Dieses 90er-Jahre-Kultspielzeug ist jetzt richtig was wert – vielleicht hast du es auch noch im Schrank!

Du willst deinen alten Kram bei Ebay verkaufen? Dann ist jetzt deine Zeit!

Viele kultige Spielekonsolen oder Games gehen gerade für unfassbar hohe Summen bei Ebay über den Tisch. Ein Blick auf den Dachboden lohnt sich, vielleicht schläft hier ein kleines oder – mit Glück – großes Vermögen.

Ebay: Dieses Spielzeug aus den 90ern ist jetzt richtig viel wert

Immer wieder werden bei Ebay alte Gegenstände verkauft, die manch einer eher weggeschmissen hätte. Viele können gar nicht fassen, dass ihr alter Kram noch was wert ist. Aber bei diesem kultigen Spielzeug solltest du ganz genau hinschauen, vielleicht ist es ja ein Vermögen wert. Die Rede ist von dem Nintendo 64 von 1996 – und passend dazu das Spiel Super Mario 64.

Genau dieses erzielt in diesem Jahr die Rekordsumme von über 1,3 Millionen Euro! Unglaublich, aber wahr. Das Spiel erzielt bei der Auktion allerdings nur so einen hohen Betrag, weil es noch unbespielt und in der Original-Verpackung ist. Aber auch der Nintendo 64 selbst geht auf Ebay für rund 5.000 Euro weg, obwohl er sonst nur an die 100 Euro kostet.

Ähnlich gut laufen auch seltene Gameboys, zum Beispiel der Gameboy Colour Atomic Purple Clear, die bis zu 1.000 Euro bei Ebay bringen. Also rauf auf den Dachboden oder runter in den Keller, oder sonst wohin, wo du deine alten Spielsachen verstaust! Wenn du eines dieser kultigen Geräte hast und verkaufen möchtest, könnte sich ein wenig Warten jedoch für dich lohnen. Denn eine Wertsteigerung über die Zeit sei zu erwarten, so der „Mirror“. (mbo)

Auch bei deinem Kleingeld solltest du genau hinschauen. Denn einige Münzen sind richtig viel wert. Wie etwa die Münze, von der du hier lesen kannst>>>