Ebay Kleinanzeigen: Kunde bekommt sonderbare Nachricht, als er Verkäufer seine Adresse schickt

Auf Ebay Kleinanzeigen kann es beim Feilschen um den Preis auch mal härter zur Sache gehen.

3, 2, 1… meins! Auf Ebay Kleinanzeigen kann jeder Dinge verkaufen und kaufen. Dass es bei den Preisverhandlungen auch mal zu raueren Tönen kommt, ist nichts ungewöhnliches. Schließlich möchte man so viel Geld wie möglich bekommen beziehungsweise sparen.

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

Ebay Kleinanzeigen: Nutzer bekommt Liebeserklärung

Liebevolle Worte sind da eher weniger an der Tagesordnung. Doch dass das auch anders geht, hat jetzt ein Ebay-Nutzer aus Bayern bewiesen: Er bekam nämlich eine Art Liebeserklärung auf der Plattform!

Doch war sie weniger an ihn gerichtet als an die Stadt, aus der er kommt: Er wohnt nämlich in München. Doch diese freundliche Nachricht gefiel ihm trotzdem so gut, dass er sie auf der Facebook-Seite von Ebay-Kleinanzeigen teilte.

Ein Ebay-Kleinanzeigen-Nutzer bekam gaaanz viel Liebe geschickt... Foto: imago / xThiagoxPrudenciox

Ebay Kleinanzeigen: Nutzer freut sich sich über die sonderbare Nachricht

„Zu viel Hate. Zum Glück gibt’s Leute wie Ralph, der ein Fass Liebe aufmacht, als ich ihm auf Ebay Kleinanzeigen meine Adresse schickte“, schreibt er.

Dem Beitrag fügte er auch einen Screenshot der etwas ungewöhnlichen Nachricht an: „Oh München, meine zweitliebste Stadt in Deutschland. Seid gegrüßt und möget Ihr immer satt und zufrieden sein. Dankeschön und Prost“, heißt es da.

Na, von so viel Freundlichkeit könnten sich einige Ebay-Kleinanzeigen Nutzer doch eine Scheibe abschneiden…

Ein Regal-Verkäufer hat da ganz andere Töne angeschlagen. Die Geschichte liest du >>> hier. (cf)